La reine Elizabeth, la plus ancienne monarque du Royaume-Uni, décède à 96 ans

8 septembre 2022 -– Le monarque le plus ancien et le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II, est décédé.

La cause exacte du décès n’a pas été dévoilée mais le palais de Buckingham a annoncé jeudi qu’elle avait été placée sous surveillance médicale à domicile et que les médecins étaient “préoccupés” par sa santé. Des membres de la famille royale se seraient rassemblés chez elle, à Balmoral, en Écosse.

Dans un communiqué publié plus tard jeudi, la famille royale a déclaré : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Elizabeth est née le 21 avril 1926 et est montée sur le trône à 25 ans après la mort de son père, le roi George VI, en 1952.

Problèmes de santé récents

Bien qu’elle jouisse d’une bonne santé jusqu’à ses 90 ans, la reine a connu des problèmes de santé ces derniers temps.

Elle a contracté le COVID-19 fin février, ce qui, selon elle, en a laissé « une très fatiguée et épuisée », lors d’un appel vidéo avec des agents de santé.