La reine Elizabeth la pacificatrice: Monarch a exhorté Meghan et Harry à retrouver son père Thomas Markle, selon un livre

La regrettée reine Elizabeth II peut désormais ajouter un pacificateur à sa litanie de réalisations, alors que de nouveaux rapports révèlent que la femme de 96 ans a tenté d’encourager Meghan Markle à rectifier une relation avec son père, Thomas Markle.

Dans le livre “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” de Katie Nicholl, l’expert royal explique que la reine craignait que son petit-fils, le prince Harry, épouse Markle sans avoir rencontré le père de sa future épouse.

Elle aurait également contesté le fait que le duo père et fille soit séparé l’un de l’autre.

“La reine », écrit Nicholl, « désireuse de soutenir quiconque se marie dans sa famille, a fait de son mieux pour apaiser la situation et apprendre à connaître la nouvelle duchesse… La reine était consciente que la famille élargie de Meghan avait posé des difficultés à la duchesse, mais elle était moins préoccupé par les beaux-frères et sœurs et les parents éloignés qui voulaient tirer profit du feuilleton. Le fait qu’Harry n’ait pas encore rencontré Thomas Markle et que Meghan ne parlait toujours pas à son père l’inquiétait, et bien qu’elle intervienne rarement, elle tenait à parler à Harry et Meghan de la situation.”

Un ami proche de la famille a dit à Nicholl : “C’était le sentiment de la reine que Meghan devrait arranger les choses avec son père et qu’Harry aurait dû rencontrer Thomas avant le mariage… Elle pensait que tout aurait pu être mieux géré.”

L’ancien directeur de l’éclairage n’était pas présent au mariage de Markle. Avant l’occasion, Markle a publié une déclaration sur le statut de son père, disant que même s’il ne serait pas au mariage, elle espérait “qu’on lui donne l’espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé”.

“Meghan ne s’est pas sentie soutenue à l’approche de son mariage en mai 2018, qui a été gâché par des membres de sa propre famille vendant des histoires à la presse et a culminé avec son père, Thomas Markle, qui a eu une crise cardiaque et a été forcé de se retirer de la cérémonie », a écrit Nicholl.

Thomas avait précédemment allégué qu’il travaillait aux côtés d’une agence photo pour mettre en scène des photos de lui-même en train d’essayer un smoking pour le mariage de sa fille, ainsi que pour visionner un livre de tourisme britannique.

À la suite du contrecoup extrême qu’il a reçu, Thomas a apparemment subi une crise cardiaque, ce qui l’a empêché d’assister au mariage.

En conséquence, Markle a été promené dans l’allée par l’actuel roi du Royaume-Uni, Charles III.

Alors que la reine n’a pas réussi à réparer la clôture fortement délabrée entre Markle et Thomas, elle a fait un vaillant effort. “D’un point de vue pratique, la reine a fait ce qu’elle pouvait pour le nouveau membre de la famille et, compte tenu de l’approche sur le terrain de Meghan, s’est assurée que la nouvelle duchesse avait le soutien dont elle avait besoin.”

Deux ans après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale, ce qui a entraîné un éloignement plus familial, mais cette fois du côté de Harry. La reine aurait été bouleversée par la décision, mais a finalement maintenu une bonne relation avec son petit-fils.