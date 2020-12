La reine a été aperçue avec sa famille pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

« Les membres de la famille royale se sont réunis pour un service de chant spécial pour remercier les travailleurs de première ligne du château de Windsor mardi.

Le monarque britannique, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, ont accueilli des volontaires locaux et des travailleurs clés au château où ils ont regardé des chants de Noël interprétés par un groupe de l’Armée du Salut.

Tout en observant les mesures de distanciation sociale, la reine a remercié l’organisme de bienfaisance, ainsi que tous les bénévoles et travailleurs clés pour leurs efforts tout au long de la pandémie.

«Ce fut un honneur de rencontrer Sa Majesté au nom de l’Armée du Salut et en tant que représentant de tous les organismes bénévoles qui ont rendu un service incroyable tout au long de la pandémie», a déclaré le commissaire de l’Armée du Salut, Anthony Cotterill.

«Jouer des chants de Noël pour la famille royale est également un moment fort de notre saison la plus chargée», a ajouté Cotterill.

Cela est venu alors que le duc et la duchesse de Cambridge – le prince William et Catherine – terminaient leur «Royal Train Tour» de trois jours au Royaume-Uni pour remercier les bénévoles et les travailleurs de première ligne à travers le pays pour leur travail avant Noël.

« Catherine et moi avons estimé qu’il était extrêmement important de rendre visite à quelques-uns des héros qui ont émergé cette année pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait », a déclaré le prince William sur un site Fareshare à Manchester.

La reine Elizabeth a confirmé la semaine dernière qu’elle passerait tranquillement Noël cette année avec le prince Phillip au château de Windsor. Normalement, elle se préparait à se rendre à Sandringham où le reste de la famille royale la rencontrait pour célébrer.

La monarque, 94 ans, et son mari, le prince Phillip, 98 ans, devraient recevoir le vaccin COVID-19 dans les semaines à venir, alors que le déploiement du vaccin Pfizer auprès des plus de 80 ans est en cours au Royaume-Uni.