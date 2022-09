La reine Elizabeth II sous surveillance médicale

LONDRES –

Les membres de la famille se sont précipités aux côtés de la reine Elizabeth II après que les médecins se sont déclarés préoccupés par la santé de la monarque de 96 ans jeudi, affirmant qu’elle devait rester sous surveillance médicale.

La reine, le plus ancien souverain de Grande-Bretagne et le plus ancien monarque du monde, souffre de ce que le palais de Buckingham a appelé des “problèmes de mobilité épisodiques” depuis la fin de l’année dernière.

“Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.”

“La reine reste confortable et à Balmoral”, a déclaré le palais dans un communiqué.

Son fils aîné et héritier, le prince Charles, et sa femme Camilla se sont rendus dans sa maison écossaise, le château de Balmoral, où elle séjourne, avec son fils aîné, le prince William, ont indiqué des responsables. Ses autres enfants – Anne, Andrew et Edward – étaient également en route pour le château.

Un porte-parole a déclaré que le prince Harry et son épouse Meghan, en Grande-Bretagne pour un certain nombre d’événements, se rendraient également en Écosse.

“Mes prières, et les prières des gens à travers l’@churchofengland et la nation, sont avec Sa Majesté la Reine aujourd’hui”, Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a déclaré sur Twitter.

En octobre dernier, la reine a passé une nuit à l’hôpital et elle a été forcée de réduire ses engagements publics depuis lors. Mercredi, elle a annulé une réunion virtuelle avec de hauts ministres après avoir été conseillée de se reposer par ses médecins.

La veille, elle avait été photographiée en train de nommer Liz Truss comme nouveau Premier ministre du pays à Balmoral.

Une source du palais a minimisé les spéculations selon lesquelles le monarque aurait subi une chute.

UN RÈGNE RECORD

Elizabeth a été reine de Grande-Bretagne et de plus d’une douzaine d’autres pays depuis 1952, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et plus tôt cette année a marqué son 70e anniversaire sur le trône avec quatre jours de célébrations nationales en juin.

“J’ai été inspirée par la gentillesse, la joie et la parenté qui ont été si évidentes ces derniers jours, et j’espère que ce sentiment renouvelé d’unité se fera sentir pendant de nombreuses années à venir”, avait-elle déclaré à l’époque.

Elizabeth est montée sur le trône après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu’elle n’avait que 25 ans.

Elle est couronnée en juin de l’année suivante. Le premier couronnement télévisé était un avant-goût d’un nouveau monde dans lequel la vie des membres de la famille royale allait être de plus en plus scrutée par les médias.

Elle est devenue monarque à une époque où la Grande-Bretagne conservait une grande partie de son empire. Il sortait des ravages de la Seconde Guerre mondiale, avec le rationnement alimentaire toujours en vigueur et la classe et les privilèges toujours dominants dans la société.

Winston Churchill a été le premier Premier ministre à avoir servi pendant son règne, Joseph Staline était le chef de l’Union soviétique, la guerre de Corée faisait rage. Truss est le 15e premier ministre de son règne record.

Le Premier ministre a déclaré: “Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment.”

Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a interrompu un débat sur l’énergie au parlement pour dire qu’il adressait ses meilleurs vœux au monarque.

“Comme le reste du pays, je suis profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham cet après-midi”, a déclaré le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré sur Twitter: “Nous sommes tous profondément préoccupés par les informations sur la santé de Sa Majesté. Mes pensées et mes souhaits vont à la reine et à toute la famille royale en ce moment.”



