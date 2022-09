La reine Elizabeth II sous surveillance médicale

LONDRES –

Les membres de la famille se sont précipités aux côtés de la reine Elizabeth II après que les médecins se sont déclarés préoccupés par la santé de la monarque de 96 ans jeudi, affirmant qu’elle devait rester sous surveillance médicale.

La reine, le plus ancien souverain de Grande-Bretagne et le plus ancien monarque du monde, souffre de ce que le palais de Buckingham a appelé des “problèmes de mobilité épisodiques” depuis la fin de l’année dernière.

“Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.”

“La reine reste confortable et à Balmoral”, a déclaré le palais dans un communiqué.

Son fils aîné et héritier, le prince Charles, et sa femme Camilla se sont rendus dans sa maison écossaise du château de Balmoral, où elle séjourne, avec son fils aîné, le prince William, ont indiqué des responsables.

En octobre dernier, Elizabeth a passé une nuit à l’hôpital et elle a été forcée de réduire ses engagements publics depuis lors. Mercredi, elle a annulé une réunion virtuelle avec de hauts ministres après avoir été conseillée de se reposer par ses médecins.

La veille, elle avait été photographiée en train de nommer Liz Truss comme nouveau Premier ministre du pays à Balmoral.

Une source du palais a déclaré que les membres de la famille immédiate avaient été informés et ont minimisé les spéculations selon lesquelles le monarque avait subi une chute.

Elizabeth est reine de Grande-Bretagne et de plus d’une douzaine d’autres pays depuis 1952, et plus tôt cette année, elle a célébré ses 70 ans sur le trône.

Truss a déclaré que tout le pays serait profondément préoccupé par la nouvelle.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment”, dit-elle.

Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, a interrompu un débat sur l’énergie au parlement pour dire qu’il adressait ses meilleurs vœux au monarque.

“Comme le reste du pays, je suis profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham cet après-midi”, a déclaré le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer.



