La reine Elizabeth II sous soins médicaux au milieu des craintes pour sa santé – Kelowna Capital News

La reine Elizabeth II a été placée sous surveillance médicale car les médecins sont “préoccupés par la santé de Sa Majesté”, a déclaré jeudi le palais de Buckingham, alors que des membres de la famille royale se rendaient en Écosse pour être au chevet du monarque de 96 ans.

L’annonce du palais est intervenue un jour après que la reine a annulé une réunion virtuelle de son Conseil privé lorsque les médecins lui ont conseillé de se reposer après une journée complète d’événements mardi, lorsqu’elle a officiellement demandé à Liz Truss de devenir Premier ministre britannique.

“Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale”, a déclaré un porte-parole du palais, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément à la politique habituelle. “La reine reste confortable et à Balmoral.”

Le palais a refusé de fournir plus de détails sur l’état de la reine, mais il y avait d’autres signes inquiétants, car Truss a été interrompu sur le sol de la Chambre des communes pour noter son état et les membres de la famille ont annulé des engagements prévus de longue date pour se rendre dans les Highlands.

Le prince Charles, l’héritier du trône, ainsi que sa femme, Camilla, et sa sœur, la princesse Anne, étaient avec la reine au château de Balmoral, sa résidence d’été en Écosse. Le prince William, le fils aîné de Charles, était également en route pour Balmoral, tout comme son frère, le prince Harry, sa femme, Meghan, le prince Andrew et le comte et la comtesse de Wessex.

Le rassemblement de la Maison de Windsor survient à peine trois mois après que les gens de toute la Grande-Bretagne se soient arrêtés pendant un long week-end de vacances pour célébrer les 70 ans de la reine sur le trône. Alors que des foules de fans applaudissant et brandissant des drapeaux ont rempli les rues autour du palais de Buckingham pendant quatre jours de festivités, la reine elle-même n’a fait que deux brèves apparitions sur le balcon du palais pour saluer ses sujets.

Elizabeth a de plus en plus confié ses fonctions à Charles et à d’autres membres de la famille royale ces derniers mois alors qu’elle se remettait d’un épisode de COVID-19, commençait à utiliser une canne et avait du mal à se déplacer.

“Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi”, a déclaré Truss sur Twitter.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – sont avec Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment.”

Les dirigeants politiques de toutes tendances ont également exprimé leur inquiétude, et l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a déclaré que les « prières de la nation » accompagnent Elizabeth.

Depuis qu’elle a accédé au trône après la mort de son père le 6 février 1952, Elizabeth a été un symbole de stabilité alors que la Grande-Bretagne négociait la fin de l’empire, l’aube de l’ère de l’information et la migration massive qui a transformé le pays en une société multiculturelle. .

Tout au long de tout cela, la reine a construit un lien avec la nation à travers une série apparemment interminable d’apparitions publiques alors qu’elle ouvrait des bibliothèques, des hôpitaux dédiés et décernait des honneurs à des citoyens méritants.

Elle a travaillé régulièrement au crépuscule de son règne. Mais la mort du prince Philip, son mari depuis plus de 70 ans, en avril de l’année dernière a rappelé au pays que le règne de la reine, le seul monarque que la plupart de ses sujets aient jamais connu, est fini.

Cette vérité était le sous-texte des célébrations du jubilé de platine alors que les journaux, les émissions de télévision et les murs du palais étaient remplis d’images d’Elizabeth alors qu’elle passait d’une jeune reine glamour en couronne et diamants à une sorte de grand-mère mondiale connue pour son omniprésent. sac à main et l’amour des chevaux et des corgis.

Charles était au centre des festivités alors qu’il remplaçait sa mère et démontrait qu’il était prêt à assumer son rôle.

Vêtu d’une tunique écarlate de cérémonie et d’un chapeau en peau d’ours, il a passé en revue les troupes lors du défilé de l’anniversaire de la reine le jour de l’ouverture du jubilé. Le lendemain, il fut le dernier invité à entrer dans la cathédrale Saint-Paul et prit place à l’avant de l’église pour un service d’action de grâce en l’honneur de la reine. Lors d’un concert étoilé devant le palais de Buckingham, il a rendu le principal hommage à la femme à laquelle il s’est adressé en tant que “Votre Majesté, maman”.

Les apparitions publiques de la reine pendant le Jubilé ont été brèves mais symboliques, soulignant trois piliers de son règne : un lien personnel avec le public, des liens étroits avec les forces armées et le soutien au Commonwealth, un groupe de 54 nations ayant d’anciens liens coloniaux avec la Grande-Bretagne.

Le dernier jour de l’événement, elle a rejoint d’autres membres supérieurs de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour assister au survol de 70 avions militaires et saluer les partisans qui ont rempli la rue en contrebas. Plus tard, elle a participé à une cérémonie d’allumage des phares au palais de Windsor, point culminant d’événements qui ont traversé le Commonwealth.

—Danica Kirka, Jill Lawless et Sylvia Hui, Associated Press

famille royale