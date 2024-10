La reine Elizabeth II souffrait d’un cancer des os, selon Boris Johnson

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a violé de manière controversée le protocole royal et a affirmé dans ses prochains mémoires que la reine Elizabeth II souffrait d’un cancer des os avant sa mort.

Dans le livre, qui sortira le 10 octobre et a été publié cette semaine dans le journal Daily Mail – pour lequel Johnson écrit également – il évoque les derniers jours du monarque à Balmoral, en Écosse.

Johnson a officiellement démissionné deux jours seulement avant la mort d’Elizabeth II en septembre 2022, et dans les années qui ont suivi, de féroces spéculations ont eu lieu sur la manière exacte dont elle est décédée.

« Je savais depuis un an ou plus qu’elle souffrait d’une forme de cancer des os, et ses médecins craignaient qu’à tout moment elle puisse connaître un déclin brutal », écrit-il dans l’extrait.

Le récit de Johnson est la première indication publique d’un ancien haut fonctionnaire du gouvernement sur la cause du décès de la reine. C’est inscrit comme « vieillesse » sur son acte de décès.

Johnson n’est pas le premier Premier ministre à se remémorer sa vie, son mandat et ses interactions avec la défunte reine dans une autobiographie. Les anciens dirigeants britanniques Tony Blair, Gordon Brown et David Cameron l’ont tous fait, mais uniquement de manière générale et sans le même niveau de détails frappants que Johnson.

Le palais de Buckingham a pour politique de ne pas commenter les livres publiés sur la famille royale et, en tant que tel, n’a ni confirmé ni démenti les affirmations de Johnson.

Johnson, qui a été Premier ministre entre 2019 et 2022, se souvient de s’être rendu à la résidence royale de Balmoral pour l’audience sortante habituelle et sa démission. À son arrivée, il se souvient avoir été accueilli par le secrétaire particulier de la reine, Edward Young, qui lui a laissé entendre que son état s’était considérablement détérioré au cours de l’été.

En repensant à la dernière fois où ils se sont assis ensemble dans le salon de la Reine, Johnson a déclaré qu’il comprenait l’avertissement de Young.

« Elle semblait pâle et plus voûtée, et elle avait des ecchymoses sombres sur les mains et les poignets, probablement dues à des gouttes ou à des injections », a-t-il écrit.

« Mais son esprit – comme Edward l’avait également dit – n’était absolument pas altéré par sa maladie, et de temps en temps, au cours de notre conversation, elle affichait encore ce grand sourire blanc dans sa soudaine beauté qui remonte le moral. »

Johnson a décrit les audiences hebdomadaires du Premier ministre avec le monarque comme « un privilège » et « un baume ».

« Elle rayonnait d’une telle éthique de service, de patience et de leadership qu’on avait vraiment l’impression que, si nécessaire, on mourrait pour elle », a-t-il poursuivi. « Cela peut paraître ridicule à certaines personnes (et totalement évident à beaucoup d’autres), mais cette loyauté, aussi primitive qu’elle puisse paraître, est toujours au cœur de notre système.

« Vous avez besoin de quelqu’un de gentil et de sage, et au-dessus de la politique, pour incarner ce qu’il y a de bon dans notre pays. Elle a fait ce travail avec brio.

La défunte reine n’a jamais partagé de détails médicaux privés avec le public. Les assistants de la maison royale soutiennent toujours que les membres de la famille ont le même droit au respect de la vie privée médicale que n’importe qui d’autre.

Le roi Charles III et Catherine, princesse de Galles, ont résisté à la tendance et se sont montrés plus ouverts sur leur santé. Les deux ont partagé des détails sur leurs propres diagnostics de cancer et leurs guérisons.

Cependant, dans les deux cas, ils ont choisi de ne pas divulguer la forme spécifique de cancer qu’ils combattent. Lorsqu’ils ont été pressés, les assistants ont déclaré qu’ils voulaient partager leurs expériences pour sensibiliser l’opinion à la maladie.