La reine Elizabeth II souffrait d’un cancer des os, affirme l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson – National

La défunte reine Elizabeth II a souffert d’une forme de cancer des os au cours de ses dernières années, a affirmé de manière controversée l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson dans ses mémoires.

Dans un extrait de Déchaînéqui devrait sortir plus tard ce mois-ci et publié en série par le Daily MailJohnson a rompu le protocole royal et a partagé que la monarque souffrait d’un cancer des os avant de mourir en 2022.

Il a écrit que deux jours avant le décès de la Reine, le 8 septembre 2022, il voyagé au château de Balmoral en Écosse à démissionner formellement de son poste, comme c’est la coutume. La reine a nommé Liz Truss comme nouvelle première ministre du Royaume-Uni.

La cause officielle de son décès a été enregistrée comme étant « la vieillesse », mais Johnson a déclaré qu’elle souffrait d’un cancer des os et qu’elle savait « tout l’été qu’elle partait ».

« Edward Young, son secrétaire particulier, a essayé de me préparer », a écrit Johnson. «Je savais depuis un an ou plus qu’elle souffrait d’une forme de cancer des os, et ses médecins craignaient qu’à tout moment elle puisse connaître un déclin brutal.

«’Elle a pas mal baissé au cours de l’été’, a-t-il déclaré. Et puis le valet de pied a frappé et m’a fait entrer dans le salon de Sa Majesté.

DOSSIER – La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne attend dans le salon avant de recevoir Liz Truss pour une audience à Balmoral, en Écosse, le 6 septembre 2022, où Truss a été invité à devenir Premier ministre et à former un nouveau gouvernement.

Jane Barlow/Pool Photo via AP, Fichier



Johnson a écrit que lors de leur dernière visite, la reine était apparue « pâle et plus voûtée, et elle avait des ecchymoses sombres sur les mains et les poignets, probablement dues à des gouttes ou à des injections ».

Cependant, il a également écrit qu’elle restait mentalement vive et a décrit son sourire éclatant.

« Mais son esprit – comme Edward l’avait également dit – n’était absolument pas altéré par sa maladie, et de temps en temps, au cours de notre conversation, elle affichait encore ce grand sourire blanc dans sa soudaine beauté qui remonte le moral. »

Il a également écrit qu’Elizabeth lui avait partagé un dernier conseil « crucial » lors de la visite.

« Ça ne sert à rien d’être amer », a-t-elle dit, et amen à cela. Si tout le monde en politique – et dans la vie – pouvait voir cela aussi clairement qu’elle, le monde serait beaucoup plus heureux », a-t-il partagé.

DOSSIER – La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, puis le premier ministre Boris Johnson, à gauche, accueillent les invités lors d’une réception pour le Sommet mondial de l’investissement au château de Windsor, à Windsor, en Angleterre, le 19 octobre 2021.

Bourse Alastair / Associated Press



Johnson a été le 14e Premier ministre à occuper ce poste pendant le règne historique de 70 ans de la reine.

Son aveu risque de faire sourciller au palais de Buckingham, car la famille royale est notoirement discrète sur les questions de santé personnelle. La défunte reine n’a jamais partagé avec le public les détails médicaux privés concernant sa santé.

Depuis son décès, cependant, le protocole royal s’est un peu assoupli, surtout cette année alors que le roi Charles III et Kate Middleton, princesse de Galles, ont tous deux été confrontés à des diagnostics de cancer et ont partagé des mises à jour sur leur santé avec le monde.

Ni le roi ni la princesse n’ont partagé le type spécifique de cancer qui leur a été diagnostiqué, parlant plus généralement de leurs progrès dans le traitement et de leurs retours respectifs aux fonctions royales.

Les deux membres de la famille royale ont déclaré, par l’intermédiaire de leurs assistants, qu’ils partageaient leurs expériences pour sensibiliser l’opinion.

Le palais de Buckingham n’a pas commenté le contenu du livre de Johnson.





