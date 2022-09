NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’effusion d’amour pour la reine Elizabeth II après son décès jeudi se poursuit avec des célébrités hollywoodiennes parlant de l’impact que la reine a eu sur le monde.

Le fil conducteur de leurs commentaires faisait référence au rôle que la reine a joué dans l’histoire et à la façon dont elle a géré l’immense responsabilité avec une telle grâce.

L’actrice de “Real Housewives of Beverly Hills” et actrice de “Halloween” Kyle Richards a exprimé son affection pour la reine, mentionnant à plusieurs reprises qu’elle était unique en son genre. Richards a crédité l’émission Netflix “The Crown” pour avoir humanisé la reine.

“J’ai tellement d’amour et d’admiration pour elle. Il n’y aura plus jamais personne comme elle”, a déclaré Richards à Fox News Digital. “En regardant l’émission ‘The Crown’, j’ai vraiment eu l’impression de vraiment voir qui elle était encore plus, même si je sais que c’est vaguement basé. C’est juste un être humain tellement incroyable, et j’ai juste l’impression que c’est triste que nous Je n’aurai plus jamais quelqu’un comme ça. J’y crois vraiment.

FILMS, ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DOCUMENTAIRES À DIFFUSER SUR LA REINE ELIZABETH ET LA FAMILLE ROYALE

Depuis qu’elle a régné pendant 70 ans, la reine Elizabeth était le seul monarque que la plupart des gens encore en vie aient jamais connu.

“C’est la fin d’une époque, n’est-ce pas ? Elle a toujours été là”, a déclaré Martina McBride à Fox News Digital. “Pour tant de gens, ils ne se souviennent pas d’une époque où elle n’était pas la reine d’Angleterre. Je ne l’ai jamais rencontrée, mais juste de l’extérieur en regardant… elle avait une telle dignité, classe et force, et elle est va certainement nous manquer. Elle fait partie de ces personnes que vous n’oublierez jamais. Elle a une place dans l’histoire pour toujours.

Dolly Parton a publié un hommage à la reine sur Twitter, rappelant la fois où elle l’a rencontrée après l’une de ses performances. Comme tant d’autres, Parton a commenté la façon dont la reine s’est comportée et comment elle a réussi à vivre sa vie avec dignité et force.

“J’ai eu l’honneur de rencontrer et de jouer pour la reine Elizabeth II lors de mon voyage à Londres en 1977”, a écrit Parton. “Elle s’est portée avec grâce et force toute sa vie. Puisse-t-elle reposer en paix. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille en ce moment.”

Jamie Lee Curtis était impressionné par le dévouement total de la reine à son rôle de monarque et à son pays, mentionnant qu’elle exerçait toujours ses fonctions dans ses derniers jours.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Elle a eu une vie au service de son pays, et c’est quelque chose auquel nous devrions tous réfléchir et prendre en compte et réaliser que nous sommes ici pour un but bien plus grand que nos propres vies égoïstes”, a déclaré Curtis à Fox News Digital. “Elle a incarné cela depuis le jour de sa naissance jusqu’au jour de sa mort.

“Le fait qu’elle ait serré la main du nouveau Premier ministre il y a deux jours, rendant service au pays, pour moi, est un exemple étonnant de ce niveau de respect que nous devrions tous lui témoigner.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La reine est décédée jeudi après un règne de 70 ans, faisant d’elle la monarque britannique régnant le plus longtemps de l’histoire.

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport