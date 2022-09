La reine Elizabeth II : retour sur ses nombreux voyages au Canada

De tous les pays du Commonwealth, le Canada était la destination préférée de feu la reine Elizabeth II, à en juger par le nombre de fois où elle a honoré nos côtes.

Au cours de son règne de 70 ans, la reine Elizabeth II a officiellement visité le Canada plus de 20 fois, allant de grandes visites royales à des visites pour des anniversaires et des événements spéciaux.

La relation du Canada avec le monarque a toujours été importante. La reine a été chef d’État de 16 pays du Commonwealth, dont le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Jamaïque, entre autres, mais de ces 16 pays, la reine a le plus visité le Canada.

«Ma mère a dit un jour que ce pays était comme un chez-soi pour la reine du Canada», a déclaré la reine lors de sa dernière visite au Canada, en 2010.

“Je suis ravi d’annoncer que c’est toujours le cas, et je suis ravi d’être de retour parmi vous tous.”

Selon l’Encyclopédie canadienne, elle est « la monarque la plus voyagée de l’histoire ».

La première fois que la reine a mis le pied sur le sol canadien, c’était alors qu’elle n’avait que 25 ans et qu’elle était encore princesse – en 1951, elle a pris la place de son père malade pour visiter le Canada avec son mari, le duc d’Édimbourg.

Le prince Philip, décédé le 9 avril 2021, aimait particulièrement le Canada et s’est rendu au pays 46 fois au total, y compris ses nombreuses visites aux côtés de la reine.

Deux ans après sa première visite, en 1953, elle est couronnée reine. Elle fait une brève apparition à Gander, à Terre-Neuve cette année-là, lors d’une escale en route pour visiter d’autres parties du Commonwealth, mais ne reviendra pour une visite officielle au Canada qu’en 1957.

John Diefenbaker, le premier ministre de l’époque, était impatient de renforcer les liens avec la Grande-Bretagne et de cimenter le rôle de la reine au Canada, et a même demandé à la reine de présider une réunion du cabinet lors de sa brève visite.

Au cours de ce voyage, la reine a également inauguré le nouveau Parlement du Canada, un événement qu’elle était fière de mentionner dans son discours de Noël plus tard cette année-là, le tout premier discours de Noël télévisé d’un royal britannique.

“En octobre dernier, j’ai inauguré le nouveau Parlement canadien”, a-t-elle déclaré dans son discours. « C’était la première fois qu’un souverain le faisait à Ottawa. Une fois de plus, j’ai été submergé par la loyauté et l’enthousiasme de mon peuple canadien.

Mais son plus long voyage au Canada – et sans doute le plus important – a eu lieu en 1959, lorsqu’elle a visité toutes les provinces, ainsi que les deux territoires actuels, avec le prince Philip pendant 45 jours. Il s’agit toujours de la plus longue tournée qu’un monarque régnant ait faite au Canada, et bien que la reine ait visité le Canada plusieurs fois par la suite, elle ne l’a plus jamais fait à cette échelle.

Le palais de Buckingham a demandé que la visite soit qualifiée de «tournée royale» pour souligner l’importance et pour positionner la reine aussi à l’aise dans son rôle de reine du Canada.

Bien que la reine ait été accueillie par des foules partout où elle est allée, ait parcouru plus de 24 000 kilomètres au cours de ce voyage, serré près de 5 000 mains et assisté à soixante et une cérémonies officielles, selon le livre “Le Canada et la fin de l’Empire”, la tournée n’a pas été sans controverse. Les peuples autochtones étaient présents à de nombreux événements de sa tournée, rencontrant souvent la reine pour exécuter des danses ou démontrer des connaissances culturelles – mais aucune question telle que les traités ou les droits fonciers n’était autorisée à être soulevée.

Dans les années à venir, la reine effectuera une vingtaine de visites officielles supplémentaires au Canada. Y compris les brèves escales, la Reine a été au Canada plus de 30 fois.

La plupart des voyages impliquaient des cérémonies, des visites du pays ou des œuvres caritatives, mais elle est également venue au Canada pour agir à titre officiel, comme lorsqu’elle a ouvert le Parlement en 1957 et lorsqu’elle a de nouveau prononcé un discours du Trône en 1977. .

Le discours décrivant les plans du gouvernement fédéral pour la prochaine session du Parlement est généralement lu par le gouverneur général en tant que représentant de la reine. La deuxième fois que la reine a lu le discours elle-même en 1977 faisait partie de sa tournée du jubilé d’argent, le 25e anniversaire de son ascension sur le trône du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Une autre visite notable a eu lieu lorsque la reine est venue au Canada en 1982 pour signer la proclamation historique de la Loi constitutionnelle, dont l’adoption a donné au Canada une indépendance totale.

Au cours de ses visites, la reine a souvent honoré le Canada par sa garde-robe. En 1957, lors de son premier voyage au Canada après le couronnement, elle portait une superbe robe crème recouverte de feuilles d’érable vertes étincelantes au banquet d’État à Rideau Hall, surnommée la « robe Feuille d’érable du Canada ».

Lors de sa tournée au Canada en 1959, elle portait une robe de soirée bleue et rose conçue par Sir Hardy Amies lors d’un dîner à la Government House en Nouvelle-Écosse, qui était brodée de fleurs représentant des fleurs de mai, la fleur provinciale de la Nouvelle-Écosse.

Au cours de ses dernières années, elle a souvent été vue portant une broche en diamant emblématique en forme de feuille d’érable, appelée la « broche royale de la feuille d’érable canadienne ». C’était l’un des favoris de sa mère et, après sa transmission à la reine, elle l’a porté plusieurs fois au Canada et l’a prêté à des membres de sa famille tels que Camilla, duchesse de Cornouailles, et Kate, duchesse de Cambridge. lors de leur visite au Canada.

Au fil des ans, la reine a développé de solides relations avec les premiers ministres du Canada, ayant rencontré bon nombre d’entre eux en personne.

La reine a nommé Jean Chrétien, le 20e premier ministre du Canada, à l’Ordre du mérite en 2009, une distinction qui est limitée à seulement 24 personnes vivantes au sein du Commonwealth. Il est décerné aux “personnes qui ont rendu des services exceptionnellement méritoires à la Couronne, dans les services armés ou pour l’avancement des arts, de la littérature et de la science”.

Deux autres premiers ministres canadiens avaient déjà reçu le prix : William Lyon Mackenzie King en 1947, avant que la reine ne prenne le trône, et Lester B. Pearson en 1971.

La toute dernière visite de la reine au Canada remonte à 2010, pour une visite de neuf jours dans cinq villes différentes, un voyage qui l’a vue célébrer la fête du Canada à Ottawa sur la Colline du Parlement. Poursuivant sa tradition d’honorer le Canada à travers ses vêtements, elle a même fait ajuster une robe préférée pour ajouter des feuilles d’érable canadiennes en cristaux Swarovski sur l’épaule droite et la manche à porter lors d’un dîner d’État à l’hôtel Royal York.

“Ma fierté pour ce pays reste intacte.” a déclaré la reine le premier jour du voyage, s’adressant à une foule à Halifax.

La reine n’a jamais déclaré publiquement quelle ville ou région du Canada était sa préférée, mais en dehors de ses nombreux voyages à Ottawa, elle s’est rendue cinq fois à Victoria, en Colombie-Britannique, et a visité Winnipeg, Vancouver, Regina et Toronto quatre fois également, non en comptant sa tournée de 1959 dans tout le pays ou de brèves escales.

Malgré l’absence de consensus au Canada sur la question de savoir si nous devons maintenir nos liens avec la monarchie, un débat qui couve depuis des décennies, les visites de la reine ont toujours attiré de nombreux Canadiens désireux d’apercevoir le monarque.

Et son respect pour le Canada était évident tout au long de son règne, du début à la fin.

“Au fil des ans, en particulier depuis l’année de votre centenaire, j’ai vu le Canada devenir une nation remarquable”, a déclaré la reine en 2017, à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération. « Vous avez acquis la réputation d’être un pays accueillant, respectueux et compatissant.

“En cette veille de célébrations nationales, ma famille et moi sommes avec vous en esprit.”