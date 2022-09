La reine Elizabeth II reporte la réunion du Conseil privé

Truss aurait prêté serment en tant que Premier Lord du Trésor, l’un de ses autres titres, et de nouveaux ministres du Cabinet auraient prêté serment au cours de la session. La réunion sera reportée.

La décision est susceptible de susciter de nouvelles inquiétudes quant à la santé d’Elizabeth, qui a marqué sept décennies sur le trône cette année. Elle a de plus en plus confié ses fonctions à son héritier, le prince Charles, et à d’autres membres de la famille royale ces derniers mois alors qu’elle avait du mal à se déplacer.