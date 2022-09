La reine Elizabeth II reporte la réunion du Conseil privé

LONDRES (AP) – La reine Elizabeth II a reporté une réunion de hauts conseillers gouvernementaux connus sous le nom de Conseil privé après que les médecins lui ont conseillé de se reposer, a déclaré le palais de Buckingham.

Le conseil devait se réunir virtuellement mercredi, un jour après que la monarque de 96 ans eut une journée complète d’activités alors qu’elle présidait la cérémonie de remise du pouvoir à la nouvelle Première ministre Liz Truss dans sa résidence d’été en Écosse.

Truss aurait prêté serment en tant que Premier Lord du Trésor, l’un de ses autres titres, et de nouveaux ministres du Cabinet auraient prêté serment au cours de la session. La réunion sera reportée.

La décision est susceptible de susciter de nouvelles inquiétudes quant à la santé d’Elizabeth, qui a marqué sept décennies sur le trône cette année. Elle a de plus en plus confié ses fonctions à son héritier, le prince Charles, et à d’autres membres de la famille royale ces derniers mois alors qu’elle avait du mal à se déplacer.

Le dernier numéro ne nécessitera pas d’hospitalisation et la reine reste au château de Balmoral dans l’Aberdeenshire.

The Associated Press