La reine Elizabeth II rend hommage au palais de Buckingham dans une scène poignante

LONDRES – Les grosses lettres à bulles au crayon bleu semblaient résumer une grande partie de l’ambiance du pays: “Tu me manques”, avait écrit un enfant sur une petite carte de correspondance, à côté d’un dessin de quelque chose qui ressemblait beaucoup à un corgi. Il se trouvait entre des tulipes violettes et des œillets rouges devant les portes du palais de Buckingham.

Depuis le moment où jeudi les autorités ont annoncé la mort de la reine Elizabeth II – en plaçant une annonce encadrée de deux phrases sur un chevalet à la porte du palais – les gens y ont afflué pour faire partie du chagrin collectif et lui rendre hommage avec des fleurs, messages, souvenirs et plus encore.

Ils ont laissé des couronnes faites maison, des bougies chauffe-plat, des poèmes encadrés, des casquettes de baseball Union Jack. Ils ont laissé des coupures de journaux et des photos de sa majesté à divers moments de son règne de 70 ans. Ils ont même quitté Paddington Bears.

Mais ce sont les missives manuscrites qui se démarquent, allant du sérieux au poignant, du décousu au drôle, beaucoup offrant une fenêtre sur ce que les gens ressentent pour la reine. Les gribouillis de certains des plus jeunes Britanniques sont difficiles à distinguer.

“Repose en paix, Queen Kong”, a écrit un enfant à côté d’une photo de la reine, avec chapeau et sac à main, escaladant Big Ben un peu comme King Kong escaladait l’Empire State Building.

Une femme nommée Anita a remercié la reine “d’avoir été ma constante et mon modèle pendant 70 ans de ma vie. Votre sourire, votre sens de l’humour et votre joie de vivre ont soulevé mon cœur à chaque fois.

Une autre carte faisait référence à la scène poignante des funérailles du prince Philip l’année dernière, lorsque la reine était une figure solitaire sur son banc et son masque noir en raison des règles strictes de pandémie en vigueur à l’époque.

“Lorsque vous vous êtes assise seule aux funérailles de votre mari, toutes les personnes endeuillées par le covid, pendant la pandémie, ont ressenti un lien”, lit-on dans la note. «Une femme en deuil toute seule, tout comme nous. Diriger la nation par l’exemple.

Buckingham Palace occupe une place importante dans la psyché britannique. Ce n’est pas seulement la résidence du monarque et le siège de la famille royale. C’est à la fois une scène et un lieu à voir — prendre un selfie ou deux et, ce week-end, assister en personne à un événement singulier dans l’histoire de la nation, le décès d’un souverain immensément populaire et, juste comme ça, l’installation de un nouveau.

Les personnes arrivant en métro ou en bus ne peuvent pas manquer les photos plus grandes que nature de la reine – majestueuse dans une robe blanche, une ceinture bleue et un superbe diadème en diamant – qui ornent désormais les stations et les kiosques à proximité. Encore et encore au cours des trois derniers jours, les personnes rassemblées à Buckingham ont spontanément entonné l’hymne national. C’est généralement la version qui se termine par “Dieu sauve la reine”. Mais samedi, lors de la visite du roi nouvellement proclamé Charles III, la chanson a été correctement mise à jour.

Pour le plus grand plaisir de la foule, le roi ordonna à son chauffeur d’arrêter la Rolls-Royce royale pour un bain de foule impromptu devant les portes.

Ses deux fils et leurs épouses ont fait la même chose à l’extérieur du château de Windsor, la résidence préférée de la reine. Dans une surprenante démonstration d’unité compte tenu des dernières années de relations familiales meurtries, le prince William et Catherine et le prince Harry et Meghan ont salué les gens et se sont serré la main pendant près de trois quarts d’heure samedi après-midi.

Au palais comme au château, les fleurs continuaient de s’entasser, les bouquets montaient parfois à quelques mètres de haut. Mais avec les fonctionnaires qui les enlèvent quotidiennement, l’accumulation n’est pas devenue aussi massive qu’après la mort de la princesse Diana il y a un quart de siècle. Un panneau à Buckingham indique aux visiteurs que les hommages seront recueillis toutes les 12 heures et affichés à Green Park, juste de l’autre côté de la route.

“Même si vous n’êtes pas royaliste, vous avez toujours du respect pour le monarque”, a déclaré Lynsey Pilgrim, 36 ans, qui a déposé un bouquet de roses et de marguerites le long de la clôture en fer forgé doré. Elle a dit qu’elle avait été frappée par le nombre de cartes en langues étrangères, peut-être écrites par des personnes pour lesquelles Elizabeth II n’était même pas leur dirigeant.

Le Royaume-Uni se prépare à la mort de la reine Elizabeth II. C’est quand même venu comme un choc.

La dernière fois que le palais a attiré une telle foule, c’était en juin, pour le jubilé de la reine, et l’ambiance était exubérante et festive, surtout lorsque la reine est sortie sur le célèbre balcon et a fait signe à ses sujets. Tout le monde est devenu fou.

L’ambiance de ce week-end est un mélange de tristesse et de curiosité. La foule est restée tard dans la nuit.

“C’est une occasion unique d’être ici, de faire partie de l’histoire, de montrer notre respect”, a déclaré Ewan Forbes, 60 ans, un policier à la retraite qui était venu avec son fils. Il a décrit la reine comme «la mère du pays», ajoutant que «bien que des millions de personnes ne l’aient jamais rencontrée, tout le monde la connaissait. Elle a parlé sagement; elle parlait sensée.

En début de semaine, l’attention se déplacera vers le nord. La reine est décédée au château de Balmoral dans les hautes terres écossaises et son cercueil en chêne sera transporté au palais de Holyrood à Édimbourg. Mardi, il s’envolera pour Londres et se rendra d’abord au palais de Buckingham puis au palais de Westminster, où la reine reposera jusqu’à ses funérailles à l’abbaye de Westminster le 19 septembre.