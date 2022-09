La reine Elizabeth II, monarque qui a marqué l’époque du Royaume-Uni, décède à 96 ans

LONDRES – Le matin de la mort de son père, le jour où elle deviendrait reine, Elizabeth, 25 ans, était perchée dans une cabane dans les arbres au Kenya en train de regarder un troupeau d’éléphants à un point d’eau. En raison de la distance et des difficultés de communication, il lui a fallu des heures pour avoir la nouvelle.

Jeudi, en un seul marqueur de combien le monde a changé au cours de ses 70 ans de règne, la nouvelle de sa propre maladie soudaine et de sa mort s’est propagée en quelques millisecondes, via le compte Twitter de la famille royale. Les données de suivi des vols ont révélé les chemins de ses enfants se précipitant à son chevet au château de Balmoral. Au moment où le personnel de la maison royale a affiché l’avis de décès bordé de noir sur les portes du palais de Buckingham, tout le monde le savait. Les présentateurs de nouvelles de la BBC étaient déjà vêtus de noir.

C’était encore un choc, dans sa rapidité étourdissante et mortelle.

En tant que seule reine que la grande majorité des Britanniques ait jamais connue, elle a été une constante dans la vie des gens – son profil sur la monnaie, sur les timbres. Elle était là dans les moments de fête, de chagrin et de peur. En vieillissant, elle est devenue de plus en plus une figure de grand-mère d’affection chaleureuse et floue, même pour ceux qui n’aiment pas particulièrement l’institution.

Son fils Charles, le plus ancien monarque en attente de Grande-Bretagne, est enfin le roi Charles III. Sa femme, Camila, sera connue sous le nom de “reine consort”.

Charles, 73 ans, aux joues rouges, qui a passé sa vie à défendre l’agriculture biologique et à s’opposer à l’architecture moderne, tout en portant des rayures impeccablement taillées, deviendra désormais l’activiste environnemental le plus en vue du 21e siècle, élevant sa voix contre le changement climatique et la dévastation des espèces, si le passé est le prologue de son règne.

C’est un moment auquel la Grande-Bretagne s’est préparée, avec un plan élaboré pour «l’opération London Bridge» décrivant ce qui se passera au cours des 10 prochains jours, y compris la solennité et l’apparat, la véritable émotion et le kitsch chorégraphié, d’un enterrement royal et le Ascension d’un nouveau monarque.

Ces prochains jours verront le cercueil d’Elizabeth reposer en Écosse, puis se rendre à Londres, où il sera traité du palais de Buckingham à Westminster Hall. Il reposera sur une boîte surélevée connue sous le nom de catafalque, et les membres du public, ainsi que les VIP, seront autorisés à visiter et à rendre hommage, avant les funérailles d’État le 18 septembre.

Entre-temps, le Conseil d’adhésion se réunira. Une proclamation annonçant Charles comme le nouveau roi sera lue depuis un balcon du palais Saint-James. Charles se rendra au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord pour consoler ses sujets. Et pour la première fois depuis 1952, l’hymne national sera joué avec les mots “God Save the King”. Espérons que les gens l’apprécieront. Mais c’est loin d’être certain.

Elizabeth n’était pas seulement chef d’État du Royaume-Uni mais de 14 autres pays, dont l’Australie, le Canada et la Jamaïque, ainsi qu’une personnalité religieuse, en tant que «défenseur de la foi et gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre». Charles est plus spirituel que pieux.

Sa majesté a mené une vie robuste remarquable, la plupart du temps sans maladie, assistant à des engagements officiels, servant de mécène à des œuvres caritatives et projetant la puissance britannique lors de voyages à travers le monde. Elle a passé beaucoup de temps à l’extérieur. Elle était une amoureuse de longue date – et cavalière et éleveuse – de chevaux. Elle s’est entourée de chiens, dont ses célèbres corgis. Elle aimait tirer sur les oiseaux et les cerfs.

À 96 ans, après la mort de son mari, le prince Philip, et des problèmes de santé et de mobilité qui ont suivi une brève hospitalisation l’automne dernier, la reine déléguait davantage tout en s’éloignant de la vie publique. Mais elle était toujours là, toujours là – si parfois via Zoom.

Pas plus tard que mardi, deux après-midi plus tôt, elle a accepté en personne la démission de Boris Johnson et nommé solennellement Liz Truss – sa 15e, désormais dernière, Premier ministre.

Dans l’un de ses premiers discours publics, à l’occasion de son 21e anniversaire en 1947, la princesse Elizabeth a déclaré que “toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service”.

Lors du jubilé d’argent de la reine en 1977, marquant 25 ans sur le trône, elle a réaffirmé cet engagement. “Bien que ce vœu ait été fait à l’époque de ma salade, quand j’étais verte dans le jugement, je ne regrette ni n’en retire un seul mot”, a-t-elle déclaré.

Dans ses dernières années, la reine a dit à un proche confident qu’elle n’abdiquerait jamais, au grand jamais, du trône, à moins qu’elle ne souffre de démence grave ou d’un grave accident vasculaire cérébral. Elle était fidèle à sa parole.

Lorsque le palais de Buckingham a annoncé jeudi à la presse par e-mail à 12 h 32, heure de Londres, que la reine avait besoin d’une “surveillance médicale” et que ses médecins étaient “préoccupés”, les assistants occupés et les politiciens énervés du palais de Westminster se sont brièvement tus, regardant fixement leurs smartphones.

Quelques minutes plus tard, Truss tweetait : “Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi.”

Ses enfants, les princes et la princesse Charles, Andrew, Edward et Anne, sont rapidement arrivés au château de Balmoral – par avion puis par des Range Rover rapides.

De même, ses petits-enfants, le prince William, 40 ans, désormais héritier du trône, suivi plus tard par le prince Harry.

À la tombée de la nuit, alors que la pluie tombait sur l’Écosse, vint le deuxième annonce du palais, aussi bref qu’un télégraphe d’autrefois : « La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.

Le nouveau roi a publié une déclarationen disant: “Nous pleurons profondément le décès d’un souverain chéri et d’une mère très aimée.”

Il a déclaré que la Grande-Bretagne entrerait dans une période de “deuil et de changement”.

Charles a reconnu le chagrin, ce “moment de plus grande tristesse” pour lui et sa famille, et a déclaré que sa perte serait “profondément ressentie” en Grande-Bretagne, dans le Commonwealth, “et par d’innombrables personnes dans le monde”.

Les messages de condoléances – et la célébration de sa vie – sont venus par vagues.

Johnson a dit quelque chose de juste quand il a observé, “il y a une douleur au décès de notre reine, un sentiment de perte profond et personnel – bien plus intense, peut-être, que ce à quoi nous nous attendions.”

Le président Biden a ordonné que des drapeaux flottent en berne.

Le pape a loué son “dévouement au devoir, son témoignage inébranlable de foi en Jésus-Christ et son ferme espoir en ses promesses”.

La British Horseracing Authority a salué la reine comme une grande et influente partisane.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré que “sous les projecteurs les plus brillants de l’histoire”, la reine “a offert une classe de maître sur la grâce et la force, la puissance et l’équilibre”. Elle a déclaré que la vie et le leadership d’Elizabeth “continueront d’inspirer les jeunes femmes et les filles dans la fonction publique, maintenant et pour les générations à venir”.

L’ancien président Donald Trump a déclaré: “Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle!”

L’anglais Club canin l’a saluée comme “l’un des monarques les plus amoureux des chiens de l’histoire”.

L’ancien président Barack Obama a déclaré qu’elle “captivait le monde”.

Les biographes royaux se sont joints à eux. Hugo Vickers a déclaré que la reine « conférait une atmosphère de calme à un monde en évolution très rapide » et était une « conciliatrice extraordinaire ». Il a rappelé le moment où, en 2012, elle a serré la main de Martin McGuinness, un ancien commandant de l’IRA devenu vice-premier ministre d’Irlande du Nord. Le cousin de la reine, Louis Mountbatten, avait été tué par l’IRA en 1979.

Dans la dernière image publique vivante de la reine, depuis la transition du Premier ministre mardi, elle est montrée debout devant un feu rugissant à Balmoral dans un cardigan gris sans fioritures et une jupe à carreaux pratique, agrippant la canne de son mari décédé dans une main et rayonnant un sourire vers la caméra.

Elle avait l’air vieille, courbée, frêle, oui, mais toujours debout, toujours prête à faire son travail.

Une fois, la reine a dit : « Il faut que je sois vue pour être crue ».