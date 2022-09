La reine Elizabeth II, monarque britannique pendant 70 ans, décède – Shaw Local

LONDRES – (AP) – La reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne et un rocher de stabilité pendant une grande partie d’un siècle turbulent, est décédée. Elle avait 96 ans.

Buckingham Palace en a fait l’annonce dans un communiqué.

Lien avec la génération presque disparue qui a combattu la Seconde Guerre mondiale, elle était le seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu, et son nom définit une époque : l’ère élisabéthaine moderne. L’impact de sa perte sera énorme et imprévisible, tant pour la nation que pour la monarchie, une institution qu’elle a aidé à stabiliser et à moderniser au cours de décennies d’énormes changements sociaux et de scandales familiaux.

Avec la mort de la reine, son fils Charles devient automatiquement monarque, même si le couronnement n’a pas lieu avant des mois. On ne sait pas s’il choisira de s’appeler le roi Charles III ou un autre nom.

Elizabeth avait de plus en plus confié ses fonctions à Charles et à d’autres membres de la famille royale ces derniers mois alors qu’elle se remettait d’un épisode de COVID-19, commençait à utiliser une canne et avait du mal à se déplacer.

“Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi”, a déclaré Truss sur Twitter.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – sont avec Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment.”

Les dirigeants politiques de tous les horizons se sont joints à Truss pour exprimer leur inquiétude, et l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a déclaré que les “prières de la nation” étaient avec Elizabeth.

Depuis qu’elle a accédé au trône après la mort de son père le 6 février 1952, Elizabeth a été un symbole de stabilité alors que la Grande-Bretagne négociait la fin de l’empire, l’aube de l’ère de l’information et la migration massive qui a transformé le pays en une société multiculturelle. .

Cette fermeté a été constatée mardi lorsqu’elle a supervisé la passation du pouvoir du Premier ministre Boris Johnson à Truss dans une série d’événements soigneusement chorégraphiés ancrés dans les traditions de la monarchie britannique vieille de 1 000 ans.

Tout au long de son mandat, la reine a également noué des liens avec le peuple britannique à travers une série apparemment interminable d’apparitions publiques alors qu’elle ouvrait des bibliothèques, des hôpitaux dédiés et décernait des honneurs à des citoyens méritants.

“Je n’ai aucune connaissance précise de son état de santé, mais j’ai l’impression, d’une manière ou d’une autre, que nous pourrions être préparés à quelque chose”, a déclaré Deborah Langton, 67 ans, traductrice semi-retraitée, devant le palais de Buckingham. “Et si c’est, vous savez, la fin, alors ça va être très triste, je pense, pour beaucoup de gens.”

Elizabeth, qui a consacré sa «vie entière» au service de la Grande-Bretagne et du Commonwealth à l’occasion de son 21e anniversaire, a exclu l’idée d’abdiquer. Pas plus tard que mercredi, elle a publié une déclaration après le meurtre d’au moins 10 personnes dans la province canadienne de la Saskatchewan, disant: “Je pleure avec tous les Canadiens en ce moment tragique.”

Mais la mort de son mari, le prince Philip, en avril de l’année dernière a rappelé au pays que le règne du seul monarque que la plupart des gens en Grande-Bretagne aient jamais connu était fini. Lors d’un enterrement limité à seulement 30 personnes en deuil en raison des restrictions pandémiques, la reine a été forcée de s’asseoir seule, cachée derrière un masque noir, alors qu’elle envisageait la perte de l’homme qui était à ses côtés depuis plus de 70 ans.

Cette vérité était le sous-texte des célébrations du jubilé de platine alors que les journaux, les émissions de télévision et les murs du palais étaient remplis d’images d’Elizabeth alors qu’elle évoluait d’une jeune reine glamour en couronne et diamants à une sorte de grand-mère mondiale connue pour son omniprésent sac à main et l’amour des chevaux et des corgis.

Charles était au centre des festivités alors qu’il remplaçait sa mère et démontrait qu’il était prêt à assumer son rôle.

Vêtu d’une tunique écarlate de cérémonie et d’un chapeau en peau d’ours, il a passé en revue les troupes lors du défilé de l’anniversaire de la reine le jour de l’ouverture du jubilé. Le lendemain, il fut le dernier invité à entrer dans la cathédrale Saint-Paul et prit place à l’avant de l’église pour un service d’action de grâce en l’honneur de la reine. Lors d’un concert étoilé devant le palais de Buckingham, il a rendu le principal hommage à la femme à laquelle il s’est adressé en tant que “Votre Majesté, maman”.

Mais jeudi, l’attention de la nation était fermement fixée sur la reine, la BBC passant à une couverture continue de l’état du monarque.

“C’est assez triste, vraiment”, a déclaré Kristian Ctylok, un résident de Londres de 32 ans. «Je pense que la moitié du pays s’y attend probablement parce qu’elle est assez fragile depuis un certain temps. Mais, vous savez, je suppose que personne ne pensait que le jour viendrait, vraiment. J’espère donc que ce n’est pas aussi mauvais qu’il n’y paraît.

___

Suivez la couverture AP de la reine Elizabeth II sur https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.