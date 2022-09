La reine Elizabeth II, monarque britannique, décède à l’âge de 96 ans après 7 décennies de règne

La monarque de longue date a été placée sous «surveillance médicale» jeudi alors que sa santé se détériorait

La reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, Buckingham Palace a annoncé. Son règne a duré 70 ans, faisant d’elle la monarque britannique la plus ancienne et la femme chef d’État de l’histoire.

Les médecins de la Reine l’ont placée sous “surveillance médicale” à sa résidence du château de Balmoral en Écosse, jeudi, après s’être inquiétée pour sa santé.

Née Elizabeth Alexandra Mary en 1926, elle monta sur le trône en 1952, à l’âge de 25 ans, après la mort de son père, le roi George VI.

Elle est née à Mayfair, dans le centre de Londres, du duc et de la duchesse d’York (plus tard le roi George VI et la reine Elizabeth). Elizabeth est devenue deuxième sur le trône en 1936 après la mort de son grand-père, le roi George V, et l’abdication de son oncle, le roi Édouard VIII, la même année.

La future reine n’a que 13 ans au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et est évacuée de la capitale. En 1945, âgée de 18 ans, elle s’enrôle dans l’Auxiliary Territorial Service (ATS), la branche féminine de l’armée britannique pendant la guerre, et sert jusqu’à la fin du conflit.

En 1947, elle épouse Philip Mountbatten, ancien prince de Grèce et de Danemark. La reine et son mari le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril 2021, laissent dans le deuil quatre enfants : Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, prince Andrew, duc d’York et prince Edward, comte de Wessex . Ils ont eu huit petits-enfants.

PHOTO DE FICHIER. La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg saluent la foule depuis le balcon du palais de Buckingham à Londres, après le couronnement d’Elizabeth, le 2 juin 1953.

Son couronnement le 2 juin 1953 a été regardé par 27 millions de personnes rien qu’au Royaume-Uni et a été considéré comme un facteur déterminant pour accroître la popularité de la télévision. L’événement à lui seul a vu le nombre de licences de télévision au Royaume-Uni grimper à trois millions. C’était la première fois qu’un sacre était diffusé à la télévision.

Après la mort de son père, Elizabeth est devenue monarque, non seulement du Royaume-Uni, mais de six autres pays indépendants du Commonwealth : le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Pakistan et Ceylan (Sri Lanka). Commonwealth. Alors qu’elle héritait d’un empire en déclin, la Grande-Bretagne régnait encore sur 70 territoires d’outre-mer. En 2022, la reine était toujours le chef d’État de 15 nations, dont le Royaume-Uni.

Son règne a vu l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE, son retrait de l’UE et des changements politiques majeurs tels que la décentralisation des pouvoirs au sein de la Grande-Bretagne et les troubles en Irlande du Nord. Le deuxième cousin de la reine, Lord Louis Mountbatten, a été tué en 1979 avec trois autres personnes lorsqu’une bombe de l’IRA a fait exploser son bateau au large du comté de Sligo en Irlande.

PHOTO DE FICHIER. La reine Elizabeth II assiste à une réception à la résidence de l’ambassadeur le 27 novembre 2010 à Muscat, Oman.

En tant que chef de l’État, Elizabeth a été servie par 15 premiers ministres, le premier étant Sir Winston Churchill et le dernier, Liz Truss. Au cours de ses sept décennies en tant que monarque, elle a animé des milliers d’hebdomadaires “publics” avec le chef du gouvernement.

La mort d’Elizabeth est survenue quelques jours seulement après avoir accueilli Truss lors de sa retraite dans les Highlands écossais, où elle l’a officiellement nommée nouvelle première ministre.