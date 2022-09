La reine Elizabeth II, monarque britannique au règne le plus long, est décédée à 96 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II, la plus ancienne monarque britannique qui a été le visage bien-aimé de son pays et la source de sa force pendant sept décennies, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Les médecins d’Elizabeth ont déclaré plus tôt jeudi qu’ils étaient “préoccupés par la santé de Sa Majesté” et qu’elle “se reposait confortablement” à Balmoral sous surveillance médicale.

Elle est décédée “paisiblement” jeudi après-midi, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain”, a déclaré Buckingham Palace.

La royale a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine. Le duc d’Édimbourg, l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip ont été mariés pendant plus de 70 ans et ont eu quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

De la petite fille aux cheveux bouclés connue de sa famille sous le nom de “Lilibet” à la gracieuse arrière-grand-mère à lunettes qui préférait les chapeaux à larges bords, la mode délibérément lumineuse et les chaussures sensées, la reine a toujours été la préférée de ses sujets à la maison et lors de ses nombreuses visites dans les pays du Commonwealth à travers le monde.

Ses “promenades”, au cours desquelles elle s’est arrêtée pour serrer la main et discuter brièvement avec des membres du public, ont semblé renforcer son commentaire ponctuel : “Il faut que je sois vue pour être crue”.

Mais apparaître en public ne signifiait pas nécessairement que son public savait tout d’elle. La vie personnelle de la reine n’a jamais été minée par les médias comme le sont généralement celles des présidents américains.

Parmi les choses bien connues: la reine aimait les corgis (elle en aurait possédé plus de 30 au cours de sa vie) et les chevaux pur-sang, aurait apprécié un gin avec Dubonnet et s’intéressait aux danses country écossaises et aux promenades à la campagne.

D’autres rapports ont indiqué qu’elle aimait un puzzle, et en 2011, il y avait plusieurs histoires qu’elle avait commandé un iPad pour elle-même après que les petits-fils Prince William et Prince Harry lui aient montré le leur.

Dans l’ensemble, pas une mine d’informations personnelles sur quelqu’un qui avait été une partie rassurante de la vie de ses sujets pendant si longtemps.

Mais si elle est apparue souriante et joyeuse en public, la reine a également rencontré sa part d’adversité – des guerres aux divorces de trois de ses quatre enfants ; la mort en 1997 de sa belle-fille glamour, la princesse Diana; et l’incendie de 1992 qui a gravement endommagé le château de Windsor, l’une de ses résidences officielles. La constante tout au long de sa vie semblait être un sens du devoir et de l’autodiscipline.

Née le 21 avril 1926 dans la maison londonienne de son grand-père maternel et nommée Elizabeth Alexandra Mary, la future reine a fait ses études privées à la maison, avec sa sœur cadette, Margaret Rose. Même enfant, elle était considérée comme sensée et sage.

Lorsque son oncle, Edward VIII, a abdiqué en 1936 pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson, le père d’Elizabeth est devenu le roi George VI, et elle était la prochaine en lice pour le trône.

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth et Margaret ont été transférées au château de Balmoral en Écosse, puis au château de Windsor. Dans un discours radiophonique de 1940 à d’autres enfants évacués, Elizabeth, alors âgée de 14 ans, a montré son courage en disant: “Nous savons, chacun de nous, qu’à la fin, tout ira bien.”

Dans une émission au Commonwealth britannique à l’occasion de son 21e anniversaire, elle a promis : “Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartiennent tous.”

Elizabeth a épousé le prince Philip de Grèce et de Danemark, dont elle est censée être tombée amoureuse pour la première fois à l’âge de 13 ans, le 20 novembre 1947, à l’abbaye de Westminster. Après une vague initiale de désapprobation qu’Elizabeth épousait un étranger, les compétences athlétiques de Philip, ses bonnes compétences et son franc-parler ont donné un glamour distinct à la famille royale. Elizabeth rayonnait en sa présence, et ils eurent un fils et une fille alors qu’elle était encore libre des obligations de servir en tant que monarque.

Elizabeth était en voyage avec son mari au Kenya lorsqu’elle a appris la mort de son père le 6 février 1952, à l’âge de 56 ans. La cause du décès était le cancer.

A leur retour immédiat à Londres, Elizabeth, maintenant la reine régnante, et Philip ont emménagé dans le palais de Buckingham, qui devait rester sa résidence principale pour le reste de sa vie.

Après son couronnement à l’abbaye de Westminster le 2 juin 1953, elle est devenue connue pour avoir tenté de moderniser la monarchie et d’établir un contact plus personnel avec ses sujets – des garden-parties à l’invitation de 100 couples de toute la Grande-Bretagne qui ont partagé sa date de mariage pour se joindre aux festivités à son 25e anniversaire.

Le dévouement d’Elizabeth au devoir et sa vie de service ont fait d’elle une figure de proue importante pour le Royaume-Uni et le Commonwealth. La reine considérait le service public et volontaire comme l’un des aspects les plus importants de son rôle. Elle avait des liens avec plus de 600 organismes de bienfaisance, associations militaires et organismes de service public. Ses parrainages couvraient un large éventail de questions, y compris les opportunités pour les jeunes et la préservation de la faune, entre autres.

Elizabeth était également connue pour sa capacité à la garder au frais. En 1981, lors de la cérémonie “Trooping the Colour” pour célébrer son anniversaire, six coups de feu ont été tirés à bout portant dans sa direction alors qu’elle descendait The Mall sur son cheval, Burmese (ils se sont avérés plus tard être à blanc). Elizabeth a été félicitée pour son habileté à maîtriser le cheval surpris.

Un an plus tard, elle s’est réveillée dans sa chambre au palais pour trouver un intrus assis au bout de son lit. Elle a calmement décroché le téléphone pour appeler la police, puis a discuté avec lui jusqu’à l’arrivée des secours.

Tout au long de son mandat, la reine a également été remarquée pour sa bonne santé. Ces derniers mois, le bien-être du monarque est devenu un sujet de spéculation publique lorsqu’on lui a conseillé de réduire les cocktails pour le bien de sa santé. Peu de temps après, Elizabeth a passé une seule nuit dans un hôpital après avoir été invitée à se reposer. Elle est retournée au château de Windsor le lendemain, a indiqué le palais à l’époque.

Le 20 février 2022, la reine a été testée positive au COVID-19. Selon Buckingham Palace, elle a ressenti de légers symptômes de rhume mais prévoyait toujours de continuer à travailler. Le diagnostic a suscité des inquiétudes et des souhaits de rétablissement de tout le spectre politique britannique. Le palais a noté que la reine avait été complètement vaccinée et avait reçu une injection de rappel.

La reine avait précédemment livré deux messages télévisés à la nation au début de la pandémie en 2020 et a cherché à montrer l’exemple. Elle a fait savoir qu’elle avait été vaccinée et s’est assise seule lors des funérailles de son mari de 72 ans en raison des restrictions liées au coronavirus.

À sa mort, Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

Elizabeth laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Son fils aîné, Charles, 73 ans, est le premier à accéder au trône.