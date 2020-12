La reine Elizabeth II a prononcé son discours de Noël annuel vendredi et a évoqué la tristesse provoquée par la pandémie de coronavirus. Mais la reine a offert de l’espoir à un monde qui avait besoin de joie.

« Pour les chrétiens, Jésus est » la lumière du monde « , mais nous ne pouvons pas célébrer sa naissance aujourd’hui de la manière habituelle », a-t-elle déclaré au début de son discours. « Les gens de toutes confessions ont été incapables de se rassembler comme ils le souhaiteraient pour leurs fêtes, comme la Pâque, Pâques, l’Aïd et le Vaisakhi. Mais nous avons besoin de la vie pour continuer. »

Le discours a été filmé au Green Drawing Room du château de Windsor. La reine portait une riche robe violette Angela Kelly, le diamant de la reine mère et une broche en nacre.

Elle a dit avoir été inspirée par les personnes qui font du bénévolat à travers le Royaume-Uni pour aider leurs communautés.

« Au Royaume-Uni et dans le monde, les gens ont magnifiquement relevé les défis de l’année, et je suis si fière et émue par cet esprit calme et indomptable », a-t-elle déclaré. « À nos jeunes en particulier, je dis merci pour le rôle que vous avez joué. »

La Reine a également réfléchi à la célébration de la Journée internationale des infirmières plus tôt cette année et a remercié les travailleurs de première ligne et les réalisations de la science moderne.

«Les bons samaritains sont apparus dans toute la société, faisant preuve de soin et de respect pour tous, quel que soit leur sexe, leur race ou leur origine, nous rappelant que chacun de nous est spécial et égal aux yeux de Dieu», a-t-elle ajouté.

La reine Elizabeth n’a pas hésité à reconnaître le grand deuil vécu cette année. Plus de 1,7 million de personnes sont mortes du COVID-19 dans le monde; près de 70000 sont décédés au Royaume-Uni

« Pour beaucoup, cette période de l’année sera teintée de tristesse: certains pleurent la perte de ceux qui leur sont chers, et d’autres disparus d’amis et de membres de la famille distancés pour la sécurité, alors que tout ce qu’ils voudraient vraiment pour Noël est un simple câlin ou un serrez la main. Si vous êtes parmi eux, vous n’êtes pas seuls, et laissez-moi vous assurer de mes pensées et de mes prières. «

La reine et le reste de la famille royale se réunissent généralement à Sandrigham pour les vacances de Noël et vont à l’église, mais la pandémie a modifié ces plans cette année. La reine et le prince Philip passent les vacances au château de Windsor sans leurs proches.

La famille royale a publié une vidéo du chœur de la chapelle Saint-Georges chantant plus tôt dans la journée.

D’autres membres de la famille royale ont également partagé des messages ce Noël.

« Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et voici une meilleure année! » Le prince Charles et la duchesse Camilla a écrit sur Twitter. Le couple, avec des acteurs tels que Daniel Craig, Judi Dench, Maggie Smith et Tom Hardy, a participé à une lecture du poème de Noël de 1823 de Clement Clarke Moore, « Une visite de Saint-Nicolas », dans une vidéo publiée jeudi.

«Ce Noël, nos pensées vont à ceux d’entre vous qui passent la journée seuls, à ceux d’entre vous qui pleurez la perte d’un être cher et à ceux d’entre vous qui sont en première ligne et qui mobilisent encore l’énergie nécessaire pour mettre leur propre vie en suspens. s’occupe du reste d’entre nous », le prince William et la duchesse Kate a écrit sur Twitter. « Souhaiter un joyeux Noël ne se sent pas bien cette année, alors nous souhaitons plutôt une meilleure 2021. » Ils ont également énuméré les organisations auxquelles les gens peuvent s’adresser s’ils ont des difficultés.

Le frère de William, Harry, a publié une carte de Noël plus tôt cette semaine avec sa femme Meghan, son fils Archie et les chiens du couple.

