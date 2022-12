La reine Elizabeth II honorée avec une pièce de 2 $ avec un anneau noir

La Monnaie royale canadienne émet une nouvelle pièce de 2 $ avec un anneau noir en l’honneur de feu la reine Elizabeth II.

La pièce, datée de 2022 et qui devrait être mise en circulation plus tard ce mois-ci, comprendra les éléments de conception habituels d’une pièce de 2 $ en plus de la bande noire, qui est destinée à symboliser un brassard de deuil.

Le centre des pièces reste en or, avec son extérieur en argent remplacé par du nickel noir. L’image de la défunte reine sera décorée comme d’habitude d’un côté, avec le dessin traditionnel de l’ours polaire de Brent Townsend de l’autre.

La reine est décédée en septembre après 70 ans sur le trône. Elle a été succédée par son fils, le roi Charles III.

“La reine Elizabeth II a été chef d’État du Canada pendant sept décennies, et pour des millions de Canadiens, elle était le seul monarque qu’ils aient jamais connu”, a déclaré Marie Lemay, présidente et chef de la direction de la Monnaie royale canadienne, dans un communiqué de presse. « Notre pièce de circulation spéciale de 2 $ offre aux Canadiens un moyen de se souvenir d’elle.

La Monnaie crée près de cinq millions de pièces lors d’une première série, bien que d’autres puissent être créées si nécessaire. Ils commenceront à entrer dans le système national de distribution de pièces mercredi et apparaîtront au public tout au long du mois alors que les banques réapprovisionnent leurs stocks de pièces de 2 $.

De plus, la Monnaie tiendra des échanges publics de pièces à Ottawa et à Winnipeg mercredi et jeudi.

Les pièces de monnaie canadiennes ont inclus la ressemblance du monarque régnant depuis le début de la production en 1908, un fait qui a conduit à la spéculation après la mort de la reine que la Monnaie devrait produire rapidement une nouvelle monnaie légale avec le roi Charles III dessus.

Cependant, le billet de banque actuel de 20 dollars devrait circuler pendant des années et il n’est pas nécessaire de modifier la conception des pièces dans un délai spécifique après un changement de monarchie. Des pièces à l’effigie du roi Charles III ont déjà été lancées au Royaume-Uni, mais il reste à voir quand les pièces de circulation canadiennes avec le visage du roi arriveront dans nos portefeuilles.

De nouvelles pièces sont souvent frappées pour honorer des personnes, des événements historiques ou des groupes spécifiques, mais de nombreuses pièces spéciales sont créées en séries plus limitées.

Le mois dernier, la Monnaie a créé une pièce de circulation commémorative de 1 $ pour l’inventeur Alexander Graham Bell, et en août, la Monnaie a lancé une nouvelle pièce de circulation de 1 $ en l’honneur de la légende du jazz Oscar Peterson, toutes deux limitées à une série de trois millions de pièces.

Environ un milliard de pièces de circulation sont fabriquées chaque année dans les installations de la Monnaie à Winnipeg.