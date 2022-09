Avec le départ du monarque, tous les défauts du Royaume-Uni moderne et de ses dirigeants sont mis en évidence

La reine Elizabeth était plus que la reine d’Angleterre et le chef d’État de mon pays natal, le Canada. Elle était une véritable femme d’État qui incarnait des qualités qui disparaissent rapidement de la scène mondiale, en particulier en Occident.

Il n’est pas surprenant que 55 % des Canadiens aient soutenu le monarque britannique à la tête de l’État canadien, selon un sondage de l’Institut Angus Reid publié l’an dernier. Mais, à l’époque, ce chiffre devait également tomber à seulement 34% après la mort de la reine Elizabeth. Autrement dit, ce n’est pas l’institution que les Canadiens appréciaient, mais plutôt la reine elle-même. Cela vaut la peine de se demander pourquoi c’est le cas.

Le rôle de la monarchie britannique dans la vie des Canadiens est purement symbolique, puisque le premier ministre, en tant que chef du gouvernement, dirige effectivement le pays sur le plan politique. Mais il y a des avantages à avoir un chef d’État apolitique, en particulier par rapport à l’alternative : un président doté de pouvoirs exécutifs qui peut imposer des mesures politiquement partisanes avec peu ou pas de concertation. Il y a un argument à faire valoir que le système présidentiel ne fait que reproduire la monarchie en remplaçant le monarque par un président investi du même type de pouvoirs. Ici en France, il n’est pas rare d’entendre des plaintes sur le manque de véritables hommes d’État, comme Charles de Gaulle ou son contemporain britannique Winston Churchill. La même chose peut être dite des présidents américains, qui passent plus de temps à répondre aux intérêts politiques partisans de leurs propres clans plutôt qu’à défendre et promouvoir les intérêts du pays et de ses citoyens dans leur ensemble.

La reine Elizabeth II était l’un des derniers dirigeants de l’Occident à avoir placé le devoir et l’honneur au service de son pays et de TOUS ses citoyens avant toute autre chose. Elle y consacra tranquillement toute sa vie. Son service pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que chauffeur et mécanicien avec le grade de Second Subaltern, et ses cours particuliers d’histoire constitutionnelle par le vice-recteur d’Eton College, étaient tous dans la tradition royale de ses prédécesseurs. La reine Elizabeth I, par exemple, a appris six langues à la maîtrise, ainsi que les mathématiques, l’histoire logique, la théologie, la rhétorique, la littérature et la philosophie, et s’est avérée plus tard être l’un des stratèges militaires les plus compétents pour diriger la défaite de l’Armada espagnole par l’Angleterre. . Elizabeth II risque d’être le point final sur le chemin de la grandeur britannique forgé par la famille royale qui l’a précédée.

Elizabeth II avait le même sens du devoir et de la concentration, et n’a pas succombé à la pression pour s’impliquer dans les questions politiques partisanes les plus brûlantes de l’époque. Elle savait quelle était sa voie et n’en a pas dévié. Son engagement envers des causes caritatives et son manque d’intérêt pour l’autopromotion ou la démagogie contrastaient fortement avec certaines des expositions de plus “moderne” personnalités politiques et royales.

Google ‘Queen’ et ‘selfie’ et vous êtes beaucoup plus susceptible de trouver des photos de défilés Pride. La dignité tranquille de la reine est nettement différente de l’attitude et du comportement de personnalités publiques britanniques de nouvelle génération, telles que la première ministre Liz Truss et Meghan Markle fraîchement nommées.

Truss a déjà montré qu’elle est plus préoccupée par la démagogie et la vertu pour la dernière cause – que ce soit l’Ukraine ou la couleur de peau et le sexe de ceux qui servent dans son cabinet – que d’expliquer rationnellement pourquoi ses positions sont les meilleures pour le Britannique moyen. Truss aime s’imaginer la seconde venue de Margaret Thatcher, mais le premier ministre Thatcher était une femme d’État.

Et Markle, si quoi que ce soit, est l’anti-Elizabeth, qui ne semble pas pouvoir s’empêcher de tirer parti de son mariage dans la famille royale pour se faire connaître dans le but d’obtenir des contrats de production de plusieurs millions de dollars pour un contenu de style de vie fade.

La reine a passé sa vie à servir les autres, alors que l’on a l’impression aujourd’hui que les dirigeants occidentaux sont plus intéressés à servir leur propre carrière et leur portefeuille avant tout, et que le service public n’est qu’un autre moyen d’obtenir plus de visibilité à cette fin.

Un thème persistant dans les dernières années du règne d’Elizabeth était sa prise de conscience rapportée que la monarchie devait se moderniser. Mais elle ne s’y est pas prise en expliquant à ses sujets comment la famille royale allait se réveiller et qu’ils devraient aussi – contrairement à l’approche prêcheuse de son fils, aujourd’hui roi Charles III, en particulier sur des questions telles que le changement climatique. Au lieu de cela, Elizabeth a dirigé uniquement par l’exemple. Lorsque Markle a rejoint la famille, seulement pour exiger de déménager en Californie avec son mari, le prince Harry, et d’abandonner leurs fonctions royales, il y avait à l’époque une forte pression médiatique sur la reine pour les dépouiller de leurs titres royaux. Mais il n’y a pas eu de réaction instinctive de la part de la reine – du genre que les hordes de médias sociaux d’aujourd’hui exigent. Au lieu de cela, Elizabeth a géré la situation comme la diplomate hautement qualifiée qu’elle était. Elle a permis à Harry et Meghan de conserver leurs titres et leur a donné une voie à condition qu’ils renoncent à leurs droits royaux et gagnent leur vie. Elle aurait considéré qu’un tel précédent pourrait un jour aider à ouvrir la voie à d’autres membres de la famille royale mineurs qui souhaitaient poursuivre une carrière. Elle a magistralement désamorcé le drame en regardant au-delà du moment chargé d’émotion et de la pression vers des intérêts à plus long terme – une compétence qui manque cruellement à tant de dirigeants occidentaux.

Le monde a désespérément besoin de plus de Queen Elizabeth et de moins de Meghan Markles et de Liz Trusses. La mort de Sa Majesté et un regard rétrospectif sur sa vie et son règne ne font que souligner à quel point le leadership occidental fait maintenant cruellement défaut.