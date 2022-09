La défunte reine Elizabeth II était connue pour son obsession pour les corgis, mais saviez-vous qu’elle était aussi une joueuse secrète ? Parmi les nombreux objets inestimables appartenant à la famille royale, l’un est une Nintendo Wii en or 24 carats. Selon Mirror UK, la défunte monarque adorerait jouer à la Nintendo Wii avec son petit-fils, le prince William, et la console de jeu était un cadeau qu’elle a reçu pour marquer leur passe-temps secret. Si l’on en croit le rapport, son goût pour le jeu a commencé lorsque la reine Elizabeth II a regardé le prince William jouer au jeu après le déjeuner à la Sandringham House.

Une source a révélé que le monarque avait trouvé le jeu intéressant et avait demandé à son petit-fils de lui permettre de participer. Apparemment, elle aurait joué au bowling simple à 10 quilles, laissant William rire. “Elle pensait que la Nintendo avait l’air très amusante et a supplié de participer. Elle a joué à un simple jeu de bowling à 10 quilles et, de l’avis de tous, c’était naturel. C’était hilarant. William était dans des éclats de rire. Il était énormément impressionné d’avoir une grand-mère aussi cool”, se souvient la source.

La console de jeu en or lui a été offerte par la société THQ dans le cadre de leur promotion BIG Family Games. En 2009, la chef de produit de la console, Danielle Robinson, a déclaré à CBS News que leur campagne pour le jeu Wii consistait à rassembler tous les membres de la famille, des grands-parents aux jeunes enfants. De même, ils ont publié une console de jeu en or pour la reine et espéraient qu’elle aimerait y jouer avec la famille royale. Il a déclaré: «Big Family Games est le jeu Wii ultime pour que tous les membres de la famille, des grands-parents aux jeunes enfants, jouent ensemble. Mais nous pensions que Sa Majesté la Reine ne voudrait pas jouer sur n’importe quelle ancienne console, alors une console extra-spéciale en or a été commandée. Nous espérons qu’elle et le reste de la famille royale apprécieront le jeu !”

Malheureusement, la console de jeu a atterri sur eBay pour 300 000 $ car l’équipe royale de correspondance refuserait de transmettre des “cadeaux non sollicités” au monarque pour des raisons de sécurité, comme l’indique le site Web de Buckingham Palace. La liste eBay a été réalisée par l’administrateur informatique Donny Fillerup alors qu’il achetait la console de jeu en or pour un montant non divulgué en 2017. Selon certaines informations, la liste indique: “24 Karat Golden Nintendo Wii qui a été faite pour la reine Elizabeth II” et est venu avec un jeu “Big Family Games” et une télécommande Wii.

