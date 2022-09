La reine Elizabeth II était-elle féministe ?

LONDRES – La reine Elizabeth II a été chef d’État et commandant en chef des forces armées britanniques pendant plus de sept décennies. Son défunt mari a abandonné sa carrière pour la soutenir et a consciencieusement marché quelques pas derrière elle en public. Son personnel l’appelait “The Boss”. Son visage est sur l’argent.

Mais était-elle féministe, en paroles ou en actes ?

Alors que le monde réfléchit à son héritage après la mort du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la question est un sujet de débat. La reine n’était pas connue pour ses déclarations audacieuses sur les droits des femmes – et certains Britanniques lui en ont tenu rigueur. Mais d’autres soutiennent qu’elle était tout de même une icône féministe.

Peut-être que la reine s’est rapprochée d’une déclaration publique sur les droits des femmes ou l’égalité des sexes lors d’un sommet du Commonwealth britannique en 2011 en Australie, dont le thème était «Les femmes en tant qu’agents du changement». La reine a déclaré: “Cela nous rappelle le potentiel de nos sociétés qui n’est pas encore pleinement exploité et nous encourage à trouver des moyens de permettre aux filles et aux femmes de jouer pleinement leur rôle.”

Bien que cela puisse ne pas sembler particulièrement provocateur, ses paroles ont été considérées comme une approbation des modifications apportées aux lois sur la succession royale cette année-là, qui donnaient aux filles des futurs monarques un droit égal au trône. Avant cela, les femmes étaient clairement considérées comme des membres de la famille royale de second rang : elles pouvaient devenir monarques, mais seulement dans des cas comme le sien, si un héritier mâle n’était pas disponible.

La reine a également envoyé périodiquement des commentaires de félicitations au sujet des femmes brisant les barrières dans des domaines tels que le sport. L’été dernier, lorsque l’équipe féminine de football d’Angleterre a remporté le championnat d’Europe – réalisant ce qu’aucune équipe anglaise masculine n’avait fait auparavant – la reine a fait l’éloge des Lionnes pour avoir “donné un exemple qui sera une inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui, et pour les générations futures une inspiration pour les filles et les femmes”.

Pourtant, Elizabeth tenait fermement à la coutume selon laquelle le chef de la monarchie constitutionnelle britannique ne devrait pas patauger dans des sujets politiquement teintés. Et donc, quelles que soient ses convictions personnelles, elle aurait considéré qu’un rôle actif dans les mouvements de libération des femmes ou pour l’égalité des femmes lui était interdit.

“Lorsque vous parlez de féminisme, il y a une implication de campagne qui n’est pas appropriée, en particulier pour quelqu’un qui est censé être politiquement neutre”, a déclaré Robert Lacey, un biographe royal.

Elle n’est certainement jamais allée aussi loin que Meghan, duchesse de Sussex, qui en 2018 s’est déclarée “féministe” sur le site de la famille royale.

L’actrice Olivia Colman, qui a incarné la reine dans la série Netflix “The Crown”, a déclaré qu’elle considérait Elizabeth II comme “la féministe ultime”.

“Elle est le soutien de famille”, a déclaré Colman au magazine Radio Times en 2019. “C’est elle qui figure sur nos pièces et nos billets de banque. Le prince Philip doit marcher derrière elle. Elle a réparé des voitures pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n’est pas une violette qui rétrécit.

En tant que princesse, Elizabeth a rejoint le Women’s Auxiliary Territorial Service et a travaillé comme chauffeur et mécanicien pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais la chroniqueuse du Guardian, Zoe Williams, faisait partie de ceux qui se sont opposés à la caractérisation « féministe ultime ». Être soutenu par les contribuables britanniques n’est pas un gagne-pain, a-t-elle écrit. “Réparer des voitures pendant la Seconde Guerre mondiale n’est ni féministe ni anti-féministe”, a-t-elle ajouté, “il aurait été féministe de continuer à réparer des voitures une fois la guerre terminée”.

Elizabeth est devenue reine en 1952 – après une série de quatre monarques masculins, et à une époque où les stéréotypes de genre décrivaient les femmes comme des femmes au foyer, portant des tabliers dans la cuisine et attendant consciencieusement le retour de leurs maris qui travaillaient.

À l’âge de 25 ans, la reine était soudainement le chef de l’État et le symbole d’une femme détenant statut et influence. Elle lisait des journaux gouvernementaux, rencontrait des premiers ministres, divertissait des dirigeants mondiaux – presque tous des hommes.

C’était une mère qui travaillait et qui laissait ses enfants à la maison pour travailler. Après son couronnement, elle entreprit une tournée de six mois dans le Commonwealth, laissant les jeunes Charles et Anne à la maison.

“Pour moi personnellement, la reine est devenue une icône féministe, qu’elle le veuille ou non, simplement en ne laissant jamais le genre la définir”, a écrit Emma Barnett, animatrice de “Woman’s Hour” de la BBC dans le Telegraph en 2015. “Son le sexe a toujours été sans rapport avec sa capacité à faire son travail », a écrit Barnett, et« en faisant ce travail stoïquement et avec le plus grand dévouement, elle a par inadvertance fait beaucoup pour normaliser l’idée d’avoir une femme aux commandes.

“Elle s’inscrit dans cette tradition de reines dirigeantes qui sont très utiles au féminisme, plus par leurs actes que par leurs paroles”, a déclaré Arianne Chernock, auteur de “Le droit de gouverner et les droits des femmes : la reine Victoria et le mouvement des femmes”.

Le mouvement des femmes a commencé à gagner du terrain à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Victoria, l’arrière-arrière-grand-mère d’Elizabeth II. Victoria était opposée aux droits des femmes. « Nous, les femmes, ne sommes pas faites pour gouverner », a-t-elle écrit un jour dans une lettre à son oncle. Elle pensait que le droit de vote pour les femmes était une “folie folle et méchante”. Mais une grande partie de cela a été découverte par une correspondance privée plus tard. À l’époque, Victoria était un modèle pour de nombreux leaders du mouvement des femmes au XIXe siècle, a déclaré Chernock.

Pendant le règne d’Elizabeth, parmi ses nombreux voyages à l’étranger, sa tournée de 1979 dans six pays des États du Golfe a fait la une des journaux du monde entier. Dans une région où la participation des femmes à la vie publique était bien inférieure à celle des hommes, voici une femme monarque, serrant la main des dirigeants du Golfe, en tant qu’égale.

David Owen, qui était alors ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré au Washington Post dans une récente interview que le voyage dans le Golfe avait été un grand succès et, faisant référence au vieux monarque saoudien, le roi Khalid, il a déclaré : « Le vieux roi est tombé amoureux d’elle. .”

Il a rappelé un incident lorsque le roi saoudien avait rejoint la reine et le prince Philip sur le yacht royal pour un banquet. “Je ne l’oublierai jamais en train de partir dans sa Rolls-Royce et la reine était là-haut sur le pont et il a commencé à faire signe de la main et tout à coup il a mis un bâton par la fenêtre et l’a fait tourner, et vous saviez que le voyage avait été un gagnant. C’était tout ce que j’aurais pu souhaiter en termes de relations extérieures.

Il a dit de la reine: «Elle ne fait pas un grand discours d’émancipation féminine, mais c’est la façon dont elle se conduit. Vous avez besoin de personnes qui sont prêtes à sortir et à prendre le cas, à argumenter et à écrire à ce sujet, et vous avez également besoin de personnes qui le feront simplement par exemple – vous avez besoin des deux.

Rosie Campbell, directrice du Global Institute for Women’s Leadership au King’s College de Londres, a déclaré que la reine occupait le poste avec “une grâce et une dignité incroyables et ne peut avoir qu’un impact positif sur la façon dont nous percevons les femmes leaders”.

“Nous savons que les modèles féminins sont importants”, a-t-elle déclaré. En même temps, a-t-elle ajouté, “ce n’est pas un travail dans lequel les petites filles peuvent facilement se lancer”.

Elizabeth n’est pas devenue reine par mérite, et le rôle du monarque, sur la scène publique, est relativement silencieux. “Elle me semble comprendre son rôle”, a déclaré Campbell. “Elle fait la distinction entre être élue et non élue, mais cela signifie qu’elle n’a pas de voix sauf en de rares occasions.”

Les observateurs royaux disent que dans les coulisses, la reine a joué un rôle traditionnel au sein de sa propre famille. “Au début, elle était très désireuse de dire:” Oui, je suis la reine. Je vais faire les choses constitutionnelles. Mais Philip était le chef de famille », a déclaré Robert Hardman, auteur de« Queen of Our Times ». Il s’est également demandé si la reine se serait considérée comme une féministe. “Il y a des traits féministes mais je ne suis pas sûr qu’elle le verrait comme ça”, a-t-il déclaré.

“Elle serait probablement une féministe dans le même sens que Margaret Thatcher était la féministe”, a-t-il déclaré à propos de la première femme Premier ministre britannique. “Les féministes ne considèrent peut-être pas l’une ou l’autre comme des figures féministes, mais elles ont sans aucun doute contribué à remodeler la façon dont la société perçoit les femmes et les femmes ont été autonomisées par leurs rôles de leadership.”

D’autres commentateurs se sont demandé si un autre membre de la famille royale pourrait un jour être surnommé la “féministe ultime”. La féministe Julie Bindel a suggéré dans le Daily Telegraph : « Je ne pense pas que ce soit exagéré de suggérer que Camilla pourrait un jour être décrite comme la reine la plus féministe que nous ayons jamais eue. Camilla, reine consort, a longtemps travaillé avec des organisations caritatives qui militent pour mettre fin à la violence contre les femmes et est présidente du festival Women of the World (WOW).

Mais il y a peut-être eu des occasions où la reine a tenté, à sa manière de reine, de marquer un point pour le féminisme.

La reine aurait terrifié le prince héritier saoudien Abdallah lors de sa visite d’État en 2003 en se promenant dans un Range Rover royal. Sherard Cowper-Coles, l’ancien ambassadeur britannique en Arabie saoudite, a partagé l’anecdote dans ses mémoires, affirmant que la reine avait invité Abdullah à visiter les terres de Balmoral, son domaine royal en Écosse. “À sa grande surprise, la reine est montée sur le siège du conducteur, a mis le contact et est partie”, a écrit Cowper-Coles dans son livre “Ever the Diplomat”. “Les femmes ne sont pas – encore – autorisées à conduire en Arabie saoudite, et Abdullah n’avait pas l’habitude d’être conduit par une femme, encore moins une reine.”

Selon le diplomate, ce n’était pas une expérience particulièrement apaisante car la reine “a accéléré le Land Rover le long des routes étroites du domaine écossais, en parlant tout le temps”.