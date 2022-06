La reine Elizabeth II et la gouverneure générale Mary Simon se rencontrent pour le jubilé

LONDRES –

En rencontrant la reine Elizabeth II jeudi pour le jubilé de platine de Sa Majesté, la gouverneure générale Mary Simon a déclaré que c’était comme si elle rendait visite à quelqu’un qu’elle connaissait et à qui elle tenait.

« Je l’ai probablement suivie toute ma vie », a déclaré Simon, présentatrice en chef des nouvelles et rédactrice en chef de CTV National News, Lisa LaFlamme.

« Je me souviens quand je grandissais, ma grand-mère avait une photo d’elle et elle était vénérée dans l’Arctique. »

Simon est arrivé à Londres, en Angleterre, juste avant l’allumage du phare de la Maison du Canada, l’un des milliers allumés à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth pour marquer les 70 ans de règne de la reine.

Rejointe par son mari, Whit Fraser, Simon restera tout le week-end pour assister à d’autres événements du Jubilé, notamment un service de Thanksgiving vendredi, que la reine sautera en raison d’un « certain malaise », selon le palais de Buckingham.



Lisez la transcription complète de la conversation de CTV National News avec Simon ci-dessous, qui a été modifiée pour des raisons de grammaire et de clarté.



Lisa LaFlamme : Tout d’abord, c’est un tel plaisir de vous parler, et surtout en un jour aussi historique. Qu’est-ce que cela signifie pour vous, venant de rencontrer la Reine pour voir cette célébration ?



Gouverneure générale Mary Simon : Je suis très heureux que cela se produise et que Sa Majesté puisse en faire l’expérience. Je pense que c’est juste un merveilleux hommage pour le règne de 70 ans qu’elle a eu sur le Royaume-Uni. Et aussi, être le représentant de la Reine au Canada est très important pour mon travail, et c’est aussi très important pour beaucoup de Canadiens.



Lisa LaFlamme : C’est certainement le cas, et je pense qu’il est intéressant qu’elle soit considérée comme la première féministe d’une certaine manière, et je me demande ce que vous en pensez après l’avoir rencontrée en personne. Cela vous a-t-il surpris ? Était-elle celle que vous attendiez ?



Marie Simon : Quand je l’ai rencontrée, elle était très, très gentille et très, vous savez, nous avons juste eu une conversation agréable, comme s’asseoir ensemble l’après-midi et parler de toutes les différentes choses qui se passent dans le monde. Et elle était très, vous savez, engagée dans ces discussions. Il y avait donc deux choses : premièrement, elle était très accueillante et nous a très bien accueillis chez elle. Et aussi qu’elle est si astucieuse et toujours très impliquée dans ce qui se passe. Donc, ces deux choses sont très importantes pour que quelqu’un comme elle puisse présenter cela au monde, vraiment.



Lisa LaFlamme : Et depuis si longtemps, ouais.



Marie Simon : Et depuis si longtemps.



Lisa LaFlamme : Avez-vous eu une discussion avec elle sur la question autochtone au Canada, et s’il devrait y avoir ou non des excuses de la part de la reine elle-même ?



Marie Simon : Non, ce problème ne s’était pas posé alors. Cela ne faisait donc pas partie de notre discussion. Nous avons parlé des pensionnats et des tombes anonymes qui ont été découvertes. Et elle se sentait, vous savez, très mal à ce sujet, et voulait vraiment que les choses s’arrangent pour tout le monde. C’était donc un peu la mesure dans laquelle nous avons discuté de cette question, mais je lui ai parlé du travail que je fais sur la réconciliation, le travail que je ferai au cours de la prochaine année au cours de mon mandat est d’amener les Canadiens et les Canadiens autochtones de partout au pays et de l’Arctique, pour avoir ces discussions où nous pouvons apprendre les uns des autres, et être capables de vivre côte à côte et de se donner de l’espace, et d’avoir des opportunités et une éducation, des emplois… tous cet espace nécessaire au respect pour que le racisme que nous avons connu commence à disparaître. Il y a donc beaucoup de travail à faire, mais nous devons commencer. Je veux dire, cela s’est déjà produit, et nous allons nous engager encore plus.



Lisa LaFlamme : C’est donc le genre de conversation que vous avez eue avec Sa Majesté.



Marie Simon : Oui.



Lisa LaFlamme : Cela vous a-t-il surpris qu’elle soit si consciente et engagée ?



Marie Simon : Non, ça ne m’a pas vraiment surpris. Je l’ai suivie probablement toute ma vie. Je me souviens quand j’étais enfant, ma grand-mère avait une photo d’elle et elle était vénérée dans l’Arctique. Et elle avait l’habitude de nous parler de la reine, vous savez, qu’elle était l’ordre le plus élevé du pays. J’ai toujours eu un très fort intérêt pour son travail. Donc c’était vraiment comme, je suppose que ce que je ressentais était, j’avais l’impression de rendre visite à quelqu’un que je connaissais. Et je rendais aussi visite à quelqu’un qui s’en soucie. Donc ceux, vous savez, qui parlent juste de ces problèmes ensemble. Et elle a eu quelques rires — mon mari est un bon conteur.



Lisa LaFlamme : J’ai entendu dire qu’elle avait un merveilleux sens de l’humour.



Marie Simon : Oui, elle le fait.



Lisa LaFlamme : Mais imaginez ce que votre grand-mère, qui a eu cette photo avec la Reine toute votre enfance, et votre mère penseraient tout d’abord de votre rôle en tant que sa représentante au Canada, et qu’elle a atteint un jubilé de platine.



Marie Simon : Oui, exactement. Je souhaite seulement que mes parents soient encore en vie et ma grand-mère qui était celle qui parlait vraiment beaucoup d’elle, et ils seraient si fiers de ce qui se passe.



Lisa LaFlamme : Pourquoi était-ce important pour vous de voir ici ? Vous venez d’arriver aujourd’hui. Qu’est-ce qui vous a motivé ?



Marie Simon : Je suis vraiment enthousiasmé par l’événement Platinum Jubilee parce que je pense que cela montre vraiment que le pays se soucie de lui et que nous reconnaissons l’importance de ce qu’elle a fait en tant que leader dans le monde. Et je pense que pour moi en tant que sa représentante au Canada, je pense qu’il est vraiment important pour moi de faire le lien et d’être ici.



Lisa LaFlamme : Maintenant que nous avons appris que la reine ne sera pas là demain (vendredi), à quel point êtes-vous inquiet pour son bien-être ? Je veux dire, je viens juste de voir sa mobilité.



Marie Simon : Elle allait bien quand je l’ai vue. Elle était encore, vous savez, en train de se remettre de son COVID de la pandémie. Mais elle devenait plus forte. Et quand je l’ai vue ce matin, vous savez, faisant signe à tous les gens qui étaient ici, elle était si belle. Elle rayonnait absolument, et c’est son moment. Elle doit prendre cela avec elle et être très fière de ce qu’elle a fait.



Lisa LaFlamme : Comment pensez-vous qu’elle vous a inspiré?



Marie Simon : Elle m’a inspiré pendant tant d’années. J’ai probablement traversé une période difficile aussi, quand j’étais jeune et que j’étais la seule femme dans de très nombreuses organisations et dans les discussions lors des réunions du conseil d’administration. Il m’a fallu de nombreuses années avant de pouvoir faire partie de la foule, pour ainsi dire, et d’accepter que même si j’étais une femme, je pouvais toujours faire le travail aussi bien que n’importe qui d’autre. Je pense que des modèles comme Sa Majesté vous aident vraiment à rester fort, à rester concentré et à déterminer ce que vous pensez être important. C’est ce que j’ai fait. J’ai aussi été tellement touchée par l’amour qu’elle a montré pour sa famille, ses petits-enfants, ses enfants. Elle en parlait et elle exprimait à quel point ils étaient importants pour elle. Et c’était une famille, vous savez, c’était une famille dont elle était fière, qu’elle aimait. Et elle en a parlé, ce qui était vraiment magnifique.



Lisa LaFlamme : C’était dans votre conversation privée avec elle ?



Marie Simon : Oui.



Lisa LaFlamme : Cela devait être très puissant. Je veux dire, il a dû y avoir un moment où vous avez pensé : « Je parle à la reine, la reine me parle de ses enfants. Y a-t-il eu une sorte de moment étrange?



Marie Simon : Oui ça l’était. Et aussi, juste le fait qu’elle a mentionné chacun de ses enfants, pas seulement un ou deux, mais tous ses enfants, et les a tous mentionnés à sa manière. Et cela m’a fait réaliser encore plus qu’elle est très humaine.