La reine Elizabeth II et la fin définitive de l’ère impériale britannique

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. La reine Elizabeth II est décédée jeudi après-midi à l’âge de 96 ans. Son règne de sept décennies, plus long que celui de tout autre monarque de son royaume remontant à l’époque de la conquête normande, peut être considéré comme son propre âge élisabéthain. À travers les bouleversements politiques et les crises économiques, les drames familiaux et une porte tournante de 15 premiers ministres, la reine était sereine et endurante. Elle a rarement donné des interviews ou offert une opinion publique, et a mis en avant une présence royale définie par sa réticence. Sa continuité stoïcienne était, en soi, une forme de grâce.

Dans une déclarationle président Biden a décrit Elizabeth comme “une femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées” qui “a défini une époque”, ajoutant que “son héritage occupera une place importante dans les pages de l’histoire britannique et dans l’histoire de notre monde”.

Les jours à venir verront une surabondance de commentaires et d’analyses de la profondeur de cet héritage. Mais un récit est incontournable : Elizabeth est montée sur le trône il y a 70 ans à la tête d’un empire mondial. Mais elle est morte à un moment de contraction et d’incertitude, avec la disparition de la plupart des colonies britanniques, sa place en Europe une source de tension et son statut mondial diminué.

« Si les règnes des autres grandes femmes monarques de l’histoire anglaise et britannique, Elizabeth I et Victoria, ont coïncidé avec des périodes d’expansion nationale, il incombait à la seconde Elizabeth d’être le pilier d’une nation acceptant de changer de place dans le monde. monde », observe un éditorial du Financial Times.

Peu de cela était directement dû à la reine elle-même: Elle était tout au long d’une figure cérémonielle, plus souvent à la crête des marées de l’histoire que de les déplacer. Mais dans son rôle, elle semblait incarner une histoire de sa nation. Elizabeth l’a compris elle-même. Elle a déclaré en 1947, à l’occasion de son 21e anniversaire lors d’une visite en Afrique du Sud, “que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service, et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous”. .”

Peu importe ses décennies de bons et loyaux services, la famille impériale se rétrécirait rapidement. Quelques mois après ce discours, les possessions impériales les plus importantes de la Grande-Bretagne – l’Inde et le Pakistan nouvellement créé – ont finalement secoué le joug colonial et déclaré leur indépendance. Rien ne traduisait mieux la grandeur de l’empire mondial de la Grande-Bretagne que la prise du titre d'”impératrice des Indes” par la reine Victoria. Pendant plus d’un siècle, les richesses pillées du sous-continent asiatique ont dynamisé l’économie britannique et soutenu l’ascension de la Grande-Bretagne vers la prééminence mondiale. Des pierres précieuses pillées en Inde ont fait leur chemin dans les couronnes de la famille royale britannique, y compris celle de la mère d’Elizabeth, un rappel viscéral d’un lien que l’Inde a finalement rompu en 1950 lorsqu’elle est officiellement devenue une république.

Pourtant, en 1952, lorsqu’Elizabeth apprit la mort de son père dans un pavillon de chasse kenyan, la Grande-Bretagne possédait plus de 70 territoires d’outre-mer. Aujourd’hui, il n’en compte plus que 14 – des îles pour la plupart dispersées et balayées par le vent, dont la plus grande géographiquement est les Malouines, un archipel de l’Atlantique Sud habité par moins de 3 000 personnes. Sous sa direction, non seulement l’empire s’est contracté, mais le Royaume-Uni a délégué le pouvoir aux nations d’origine constituantes du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. La politique fébrile du Brexit a soulevé la perspective – quoique encore lointaine – que ces deux derniers se séparent également.

En tant qu’héritière puis reine, Elizabeth n’a peut-être pas été au courant de tous les détails sordides des opérations menées pour préserver son empire après la fin de la Seconde Guerre mondiale et tout au long des années 1960. Celles-ci comprenaient des contre-insurrections brutales dans ce qui est aujourd’hui la Malaisie, le Yémen, Chypre et le Kenya – où des dizaines de milliers de personnes ont été détenues et torturées par les autorités coloniales alors qu’elles tentaient de réprimer le mouvement anticolonial Mau Mau. Ces méfaits n’ont conduit que tardivement à un règlement des comptes en Grande-Bretagne, le gouvernement versant des indemnités à certaines victimes de sa politique coloniale, tandis que des militants poussent à la suppression des statues et à la révision des programmes scolaires glorifiant l’empire britannique.

Elizabeth s’est présentée comme l’heureuse intendante du Commonwealth, maintenant un bloc de 56 pays indépendants que tous, à un moment donné, étaient gouvernés par la Couronne britannique. Mais son histoire n’était pas bénigne. “Le Commonwealth a ses origines dans une conception raciste et paternaliste de la domination britannique comme une forme de tutelle, éduquant les colonies aux responsabilités matures de l’autonomie gouvernementale”, a noté Maya Jasanoff, historienne de l’Université de Harvard. “Reconfiguré en 1949 pour accueillir les républiques asiatiques nouvellement indépendantes, le Commonwealth était la suite de l’empire et un véhicule pour préserver l’influence internationale de la Grande-Bretagne.”

Le présent du Commonwealth est plus banal. Malgré toute la pertinence mondiale que cela a donné à la reine et à ses descendants, qui se sont lancés dans des tournées périodiques et médiatiques de leurs anciennes possessions, c’est un groupe d’envergure et d’influence limitées. Dans de nombreux cas, les États membres du Commonwealth ne partagent pas de valeurs politiques ou d’intérêts économiques. La grande majorité d’entre eux ne se tournent pas non plus vers la Grande-Bretagne pour des conseils ou un leadership particulier.

En effet, le phénomène le plus notable des dernières années du règne d’Elizabeth a été un mouvement parmi les nations des Caraïbes pour la destituer en tant que chef titulaire de leurs États et demander des réparations pour les abus et l’exploitation de l’ère coloniale. La Barbade a ouvert la voie, devenant officiellement une république en novembre dernier. À son crédit, la monarchie britannique a reconnu l’occasion avec assurance et humilité.

“Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l’effroyable atrocité de l’esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec un courage extraordinaire”, a déclaré le prince Charles lors d’une cérémonie où il a célébré l’indépendance de la Barbade. “La liberté, la justice et l’autodétermination ont été vos guides.”