Le cercueil de la reine Elizabeth II a quitté le palais de Buckingham pour la dernière fois mercredi, transporté dans une calèche et salué par des canons et le tintement de Big Ben, lors d’une procession solennelle à travers les rues de Londres drapées de drapeaux et bordées de foule. Salle de Westminster. Là, un flux constant de personnes en deuil a rendu hommage au monarque britannique le plus ancien.

Alors que le cortège quittait le palais, son fils, le roi Charles III, et ses frères et sœurs et fils ont marché derrière le cercueil, qui était surmonté d’une couronne de roses blanches et sa couronne reposant sur un oreiller de velours violet.

Le cortège militaire a souligné les sept décennies d’Elizabeth à la tête de l’État alors que le processus de deuil national se déplaçait vers les grands boulevards et les monuments historiques de la capitale britannique.

Au Westminster Hall, vieux de 900 ans, où la reine reposera jusqu’à ses funérailles lundi, la foule s’est déplacée devant son cercueil jusque tard dans la nuit. Ils descendirent silencieusement les marches de la salle sous un grand vitrail, puis passèrent devant le cercueil recouvert de l’étendard royal et placé sur une plate-forme surélevée connue sous le nom de catafalque par huit porteurs.

Il y avait des couples et des parents avec des enfants, des vétérans avec des médailles tintant sur des blazers bleu marine, des législateurs et des membres de la Chambre des Lords. Certains portaient du noir ou des costumes-cravates, d’autres des jeans et des baskets, et tous avaient attendu des heures pour se tenir quelques instants devant le cercueil.

Beaucoup se sont inclinés ou ont fait une révérence et certains étaient en larmes.

Des milliers de personnes qui avaient attendu la procession pendant des heures le long du centre commercial à l’extérieur du palais et d’autres endroits le long de la route ont brandi des téléphones et des appareils photo, et certains ont essuyé des larmes au passage du cercueil. Des applaudissements ont éclaté lors de son passage à Horse Guards Parade. Des milliers d’autres dans Hyde Park à proximité ont regardé sur de grands écrans.

Le cercueil était surmonté de la couronne impériale de l’État – incrustée de près de 3 000 diamants – et d’un bouquet de fleurs et de plantes, dont des pins du domaine Balmoral, où Elizabeth est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Deux officiers et 32 ​​soldats du 1er Bataillon Grenadier Guards en uniformes rouges et chapeaux en peau d’ours marchaient de chaque côté du chariot de canon. La procession de 38 minutes s’est terminée à Westminster Hall, où l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a dirigé un service auquel assistaient Charles et d’autres membres de la famille royale.

« Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures : si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit », a lu Welby dans le Livre de Jean.

Après un court service, le capitaine de la Queen’s Company 1st Battalion Grenadier Guards, assisté d’un sergent-chef, pose l’étendard royal du régiment sur les marches du catafalque.

Quatre officiers de la Household Cavalry – deux des Life Guards et deux des Blues Royals – ont commencé la veillée, prenant place à chaque coin et inclinant la tête.

Des milliers de personnes avaient fait la queue le long des rives de la Tamise, attendant d’entrer dans la salle et de rendre hommage au seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu après ses 70 ans sur le trône.

Esther Ravenor, une Kényane qui vit au Royaume-Uni, a déclaré qu’elle était humiliée en regardant la procession.

“J’aime la reine, j’aime la famille royale, et vous savez, je devais être ici”, a-t-elle déclaré. “C’est un vrai modèle. Elle nous aimait tous, nous tous. Surtout quelqu’un comme moi, une femme migrante venue au Royaume-Uni il y a 30 ans, j’ai été autorisée à être ici et à être libre et en sécurité, donc je l’honore vraiment. Elle était une grande partie de ma vie.

Le major-général Christopher Ghika, de la division des ménages, qui a organisé les aspects cérémoniaux des funérailles de la reine, a déclaré que c’était “notre dernière occasion de faire notre devoir pour la reine, et c’est notre première occasion de le faire pour le roi, et cela nous rend tous très fiers.

Les troupes impliquées dans la procession se préparaient depuis la mort de la reine. Il en était de même pour les chevaux de la King’s Troop Royal Horse Artillery.

sergent. Tom Jenks a déclaré que les chevaux avaient été spécialement entraînés, y compris comment gérer les personnes en deuil en pleurs, ainsi que les fleurs et les drapeaux lancés devant la procession.

L’aéroport d’Heathrow a temporairement interrompu les vols, affirmant qu’il “assurerait le silence sur le centre de Londres alors que la procession cérémonielle se déplacerait de Buckingham Palace à Westminster Hall”.

Le cercueil de la reine Elizabeth II quitte le palais de Buckingham pour Westminster Hall, à Londres, le mercredi 14 septembre 2022. La reine restera en état à Westminster Hall pendant quatre jours complets avant ses funérailles le lundi 19 septembre. (Victoria Jones/Pool via PA)

Le président Joe Biden s’est entretenu mercredi avec Charles pour lui présenter ses condoléances, a indiqué la Maison Blanche.

Biden a rappelé “la gentillesse et l’hospitalité de la reine”, elle les a accueillis ainsi que la première dame au château de Windsor en juin, selon le communiqué. “Il a également transmis la grande admiration du peuple américain pour la reine, dont la dignité et la constance ont approfondi l’amitié durable et la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni.”

Des foules ont bordé le parcours du cercueil de la reine chaque fois qu’il a été déplacé au cours de son long voyage de l’Écosse à Londres.

Mardi soir, des milliers de personnes ont bravé une bruine typique de Londres alors que le corbillard, avec des lumières intérieures éclairant le cercueil, conduisait lentement d’une base aérienne au palais de Buckingham.

Plus tôt, à Édimbourg, environ 33 000 personnes ont défilé silencieusement devant son cercueil en 24 heures à la cathédrale Saint-Giles.

La file de personnes serpentant le long des rives de la Tamise pour entrer dans Westminster Hall, le plus ancien bâtiment du Parlement, faisait près de 3 miles de long dans l’après-midi, selon un traqueur du gouvernement.

La salle est l’endroit où Guy Fawkes et Charles I ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où des discours de cérémonie ont été présentés à la reine Elizabeth II lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.

Chris Bond, de Truro dans le sud-ouest de l’Angleterre, faisait partie de ceux qui attendaient de voir le cercueil de la reine. Il a également assisté à la mise en état de la mère de la reine en 2002.

“De toute évidence, il est assez difficile de faire la queue toute la journée, mais lorsque vous franchissez ces portes dans Westminster Hall, ce merveilleux bâtiment historique, il y avait un grand sentiment de silence et on vous a dit que vous preniez autant de temps que vous le souhaitez, et c’est tout simplement incroyable », a-t-il déclaré.

“Nous savons que la reine avait un bon âge et qu’elle a longtemps servi le pays, mais nous espérions que ce jour ne viendrait jamais”, a-t-il ajouté.

Chris Imafidon, a obtenu la sixième place dans la file d’attente.

“J’ai 1 001 émotions quand je la vois”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, Dieu, elle était un ange, parce qu’elle a touché beaucoup de bonnes personnes et a fait tant de bonnes choses.”