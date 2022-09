La reine Elizabeth II est décédée: une photo rare avec Kamal Haasan des ensembles de Marudhanayagam devient virale

La reine Elizabeth II est décédée et dans la déclaration de son fils, le roi Charles déclare qu’elle meurt paisiblement après avoir vécu une longue vie. La reine Elizabeth a été la plus longue à servir le monarque et sa mort a brisé le cœur de ses proches. Alors que la reine Elizabeth II était également l’une des reines populaires et qu’elle était également largement associée à l’industrie cinématographique. Depuis que la nouvelle de la mort est sortie, ses anciennes et rares images ont fait surface en ligne et l’une d’elles est avec la superstar du sud Kamal Haasan de l’un de ses films les plus chers Marudhanayagam – Un film basé sur la lutte de l’Inde pour la liberté.

La photo est devenue virale sur Internet où vous pouvez voir la reine Elizabeth marcher avec Kamal Haasan sur les plateaux de tournage de son film où elle était l’invitée principale et a attrapé beaucoup de globes oculaires des fans de l’actualité du divertissement.

Kamal a été vu jouer le rôle d’un guerrier nommé Muhammad Yusuf Khan au 18ème siècle et à ce jour, on se souvient du film en raison de la visite royale de la reine Elizabeth lors du test du film. Les rapports suggèrent que la reine a passé plus de 20 minutes dans la ville cinématographique MGR lors de sa visite le 16 octobre 1997, où elle a été témoin d’une courte scène de bataille du film qui lui a été montré. Alors que la scène de bataille aurait été tournée avec un budget de Rs 1,5 crore. Le film était basé sur un combat pour la liberté contre les Britanniques et plus tard, une énorme controverse a été créée et de nombreuses questions ont été soulevées lors de sa visite sur le tournage du film, tandis que la reine Elizabeth a imposé un silence digne sur toute l’affaire.

Alors que la nouvelle de sa mort a fait surface, des célébrités de Bollywood comme Kareena Kapoor Khan, Anushka Sharma, Ritesh Deshmukh et bien d’autres ont présenté leurs condoléances à la reine Elizabeth II.