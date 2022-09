La reine Elizabeth II est décédée, que se passe-t-il maintenant au Canada?

La reine Elizabeth II est décédée, après 70 ans en tant que monarque du Canada. Bien qu’il s’agisse d’un moment solennel, les préparatifs se font discrètement dans les coulisses depuis un certain temps au Canada.

Événement important dans l’histoire du Canada, l’occasion est monumentale tant pour les dirigeants de ce pays que pour les Canadiens, car elle marque la fin du monarque au règne le plus long de l’histoire du Commonwealth, inaugurant une nouvelle ère avec un roi.

La mort de la reine déclenche une chaîne de changements nécessaires, des serments et titres clés aux timbres et devises canadiens, et déclenche ce qui devrait être plusieurs jours de deuil.

Alors que les ministères fédéraux ont gardé des plans détaillés près de leur poitrine, CTVNews.ca décompose ce que nous savons jusqu’à présent sur les prochaines étapes et explore à la fois les éléments cérémoniels et constitutionnels que le gouvernement devrait mettre en œuvre.

QUI AU CANADA A ÉTÉ AVISÉ EN PREMIER?

En décrétant ce qu’on appelle «l’opération London Bridge» – des plans détaillés mais délicats pour contacter d’autres pays du Commonwealth et où la reine est le chef de l’État – on s’attend à ce que le gouverneur général et le premier ministre aient reçu un préavis légèrement avancé, ou au moins un avertissement qu’une annonce importante était imminente.

La gouverneure générale Mary Simon, représentante de la reine à Le Canada lui a présenté ses « plus sincères condoléances » disant que les Canadiens de partout au pays pleureront sa perte.

La Loi d’interprétation stipule qu’en cas de décès du monarque, le gouverneur général doit émettre une proclamation formelle à cet effet.

Au-delà de cela, Rideau Hall a été discret sur ce que le gouverneur général fera dans les jours à venir.

Ils ont également hésité à fournir des informations sur tout autre élément de procédure auquel le bureau serait impliqué, sauf pour dire que le bureau de Simon a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil privé, le ministère du Patrimoine canadien et d’autres bureaux concernés pour s’assurer que tous des mesures appropriées sont en place. Attendez-vous à des mises à jour à ce sujet bientôt.

Y aura-t-il une période de deuil ?

Oui. Au Canada, il y aura probablement plusieurs jours de deuil. Nous attendons une annonce officielle à ce sujet et si le jour des funérailles sera un jour férié.

Parce que sept décennies se sont écoulées depuis la dernière mort d’un monarque, certains des rituels passés peuvent être modernisés pour le décès de la reine, mais attendez-vous à une chaîne d’événements similaire à ce qui s’est passé avec la mort du prince Philip en 2020, à une échelle beaucoup plus grande. .

Pendant cette période, tous les drapeaux canadiens flotteront en berne sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada et à l’étranger, y compris la Tour de la Paix, à partir du moment de l’avis de décès jusqu’au coucher du soleil le jour des funérailles ou du service commémoratif.

Attendez-vous également à voir des livres de condoléances placés dans les édifices législatifs à travers le pays et mis à la disposition des Canadiens pour signature en ligne. Les événements publics ou les cérémonies impliquant des représentants du gouvernement peuvent également être reportés.

QU’ARRIVE-T-IL AU PARLEMENT ET AUX HAUTS FONCTIONNAIRES ?

Au décès de la reine, le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales devraient être suspendus pendant un certain temps. Étant donné que le Parlement fédéral ne devrait pas reprendre avant le 19 septembre, il reste à voir ce qui se passera.

La durée de l’ajournement pourrait varier d’une législature à l’autre, selon le commentateur royal de CTV News et ancien conseiller des gouverneurs généraux Richard Berthelsen.

Si des députés avaient été à Ottawa, le premier ministre présenterait généralement une motion exprimant sa loyauté envers le nouveau monarque qui devrait être appuyée par l’opposition.

Notamment, un changement de chef d’État ne signifie pas que le Parlement devrait être dissous ou prorogé ; il peut continuer sous la session en cours.

“L’establishment politique canadien sera saisi de cette question… de nombreuses questions seront en quelque sorte mises de côté pendant un moment, et il y aura une discussion politique sur l’institution”, a déclaré Berthelsen.

En ce qui concerne le Bureau du Conseil privé (BCP) – le bureau fédéral central qui soutient le premier ministre et le Cabinet – il y aura de nombreuses parties mobiles alors qu’ils ajusteront les serments et autres documents clés du Conseil privé de la Reine au Conseil privé du Roi, mais cela Le bureau a également gardé le silence sur les plans avant le décès.

LES PORTRAITS DE LA REINE SERONT-ILS SUPPRIMÉS ?

Oui, finalement. Parce qu’il faudra du temps pour que de nouveaux portraits officiels du roi soient imprimés et encadrés, Berthelsen a déclaré qu’il est possible que les bureaux et les institutions du gouvernement canadien qui ont des portraits de la reine accrochés puissent les draper de tissu ou de ruban noir.

Il y a également eu des discussions sur le fait que certains fonctionnaires et employés fédéraux devaient porter des brassards noirs pendant la période de deuil, mais les fonctionnaires n’ont pas voulu commenter à CTVNews.ca ces plans et s’il y avait des stocks prêts à partir.

QU’EN EST-IL DE NOTRE ARGENT ET AUTRES DOCUMENTS ?

Parce que le nom et le titre de la reine sont utilisés quotidiennement, sur tout, des timbres et des contrats légaux aux serments de citoyenneté et aux passeports, les gouvernements devront arrêter cela “le plus rapidement possible”, a déclaré Berthelsen. D’autres endroits où des changements de formulation peuvent être attendus sont sur les titres des documents gouvernementaux et les noms de certains régiments militaires.

Cependant, cela pourrait prendre un certain temps pour que toutes les références à la reine soient repérées et remplacées. Un élément qui devrait voir une transition plus graduelle est la devise canadienne.

La reine Elizabeth figure actuellement sur le billet de 20 $, ainsi que sur nos pièces, mais au fil du temps, elles devront changer pour présenter un nouveau portrait du roi.

« Il n’est pas nécessaire de remplacer les pièces de circulation lorsque le monarque du Canada change. Toutes les pièces émises par le gouvernement du Canada conservent leur cours légal quel que soit le couronnement d’un nouveau monarque, il n’y aura donc aucune interruption de l’approvisionnement en pièces une fois que la reine Elizabeth ne sera plus souveraine », a déclaré Pascale Poulin, coordonnatrice des affaires publiques. avec la Monnaie royale canadienne, a précédemment déclaré CTVNews.ca dans un communiqué.

“Une transition vers un nouveau côté avers (têtes) de nos pièces de circulation aura lieu sous la direction du gouvernement du Canada”, a-t-elle déclaré. Il reste à voir combien de temps il faudrait pour qu’un nouveau design soit approuvé et mis en circulation.

De même, la Banque du Canada a déclaré à CTNews.ca qu’elle n’envisageait pas pour le moment de repenser le billet de 20 $.

“Le billet de banque actuel en polymère de 20 dollars circulera pendant des années, et lorsqu’il sera finalement repensé, le billet de 20 dollars continuera de présenter le monarque régnant”, a déclaré le porte-parole Alex Paterson dans un e-mail.

QUI SE DÉPLACERA POUR LES FUNÉRAILLES ?

Bien qu’il soit prévu que le premier ministre et le gouverneur général se rendent au Royaume-Uni pour les funérailles, Berthelsen a déclaré qu’une représentation des Forces armées canadiennes ainsi que des Canadiens qui avaient une relation personnelle avec la reine était également attendue.

“Les 15 pays dont elle est la reine seraient certainement représentés à Londres au plus haut niveau possible”, a-t-il déclaré.

« Je pense que le poids du moment… Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ? Ça va être une assez grosse chose.



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira de CTV News