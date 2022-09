La reine Elizabeth II est décédée à 96 ans Voici pourquoi

Reine Elizabeth II, la monarque la plus ancienne du Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 96 ans. Selon les rapports, elle est décédée paisiblement jeudi après-midi. La reine est montée sur le trône en 1952 et son décès est pleuré dans le monde entier. Son charme, sa grâce et son comportement étaient tels qu’elle était également aimée et admirée par des personnes en dehors de la Grande-Bretagne. Après le décès de la reine, son fils King CharlesIII a qualifié la mort de “moment de grande tristesse” et que la perte serait “profondément ressentie par d’innombrables personnes à travers le monde”. Dès l’annonce de la nouvelle tard jeudi soir, les réseaux sociaux ont été inondés d’hommages. La reine laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants et la couronne passera désormais à son fils et héritier Charles (73 ans).

La reine Elizabeth II et le prince Phillip ont invité l’acteur de Brahmastra Amitabh Bachchan

La reine Elizabeth II a également été largement admirée par les Indiens et il y a eu de nombreuses célébrités dans le passé qui ont rencontré la reine à son invitation. Cependant, un incident de 2017 nous vient à l’esprit lorsque nous repensons à la vie et à l’époque de la reine. En cette année-là, Amitabh Bachchan a été invité à la Le palais de Buckingham, qui célébrait le lancement de l’Année de la culture entre le Royaume-Uni et l’Inde. Il a reçu une invitation au nom de la reine Elizabeth II et du prince Phillip, le Duc d’Édimbourg. Cependant, la mégastar a décliné l’offre.

Amitabh Bachchan a refusé de rencontrer la reine, voici pourquoi

La nouvelle est devenue virale avec des rumeurs et des spéculations incessantes. Big B était-il vraiment invité ? Était-ce une fausse nouvelle ? A-t-il vraiment rejeté l’invitation de Queen ? Il y avait beaucoup de questions auxquelles les gens voulaient des réponses. Et le Palais ainsi qu’Amitabh Bachchan n’ont pas tardé à tout mettre de côté. Un responsable de l’équipe de Bachchan a confirmé dans un communiqué : “Des engagements antérieurs l’empêchent de se rendre à Londres pour le gala. Il a déjà exprimé ses regrets à l’invitation, citant des engagements pré-programmés, mais est honoré de recevoir un invitation du palais de Buckingham.”

Communiqué officiel du Palais

Une déclaration officielle du palais a également été publiée : “Oui, M. Bachchan a reçu une rare invitation de la reine Elizabeth et du palais de Buckingham pour honorer la réception de l’année culturelle Royaume-Uni-Inde. Malheureusement, cependant, il ne pourra pas y assister en raison de engagements antérieurs. »

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan a été investi dans le tournage de quelques-uns de ses films comme Thugs Of Hindostan, Sarkar 3, Dragon et Aankhen 2, ce qui l’a empêché d’assister au gala et il a dû choisir de décliner l’invitation. Lors du gala, d’autres célébrités qui se sont rendues au palais et ont rencontré la reine sont la superstar Kamal Haasan, le designer Manish Malhotra, le chorégraphe as Shiamak Davar, l’éminent violoniste Dr L Subramaniam, le musicien Anoushka, le designer Sabyasachi Mukherjee, le cinéaste Gurinder Chadha, Kapil Dev et sa femme Romi, l’acteur du Big Band Thoery Kunal Nayyar, entre autres.