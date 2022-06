La reine Elizabeth II devient le deuxième monarque régnant le plus longtemps au monde de tous les temps

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II est officiellement devenue dimanche le deuxième monarque de tous les temps au monde, après avoir officiellement régné à la tête de l’État pendant 70 ans et 126 jours.

Sa Majesté, 96 ans, a dépassé le défunt roi de Thaïlande, le neuvième monarque Bhumibol Adulyadej, décédé en 2016.

Louis XIV de France, connu sous le nom de Louis le Grand ou le Roi Soleil, détient toujours le titre de souverain le plus ancien avec 72 ans et 110 jours. Il était sur le trône de 1643 à 1715.

Le 9 mai, Elizabeth a surpassé Johan II du Liechtenstein, qui a servi pendant 70 ans et 91 jours, jusqu’à sa mort en février 1929.

La reine est devenue le monarque britannique le plus ancien en septembre 2015, dépassant son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Elizabeth a été couronnée le 2 juin 1953.

Pour célébrer sept décennies de service, Elizabeth a fait une apparition surprise sur le balcon du palais de Buckingham la semaine dernière après quatre jours de festivités du jubilé de platine en son honneur.

Il était largement prévu qu’elle ne participerait pas à l’événement final de la semaine car elle avait eu des problèmes de mobilité et avait ressenti « un certain inconfort » lors du défilé militaire initial Trooping the Colours, et avait raté le service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul à en plus de sa journée de course de chevaux préférée à Epsom Downs – ce n’est que la troisième fois qu’elle n’est pas disponible pour le jour de la course de son histoire sur le trône.

Elizabeth a été rejointe par le prince Charles et Camilla Parker, la duchesse de Cornouailles. Le petit-fils du prince William et sa femme Kate Middleton les ont également rejoints, amenant leurs trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Ed Sheeran a chanté son hit en tête des charts « Perfect » pour Elizabeth et en hommage au défunt mari de la reine, le prince Philip, alors que des images du couple défilaient sur un grand écran. Le duc d’Édimbourg est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans.

Après sa chanson, le musicien de 31 ans, qui a récemment accueilli sa deuxième fille avec sa femme Cherry Seaborn, s’est joint à une interprétation de « God Save The Queen » devant le palais à la fin du concours.

Sheeran a déjà joué pour la reine lors de ses célébrations du jubilé de diamant en 2012, lorsqu’Elizabeth a fêté ses 60 ans sur le trône.

La reine Elizabeth II est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine plus tôt cette année après avoir marqué 70 ans de service au peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth.

Après les quatre jours de spectacle, Elizabeth a écrit : « J’ai été touchée et profondément émue que tant de gens soient descendus dans la rue pour célébrer mon jubilé de platine.

« Bien que je n’aie peut-être pas assisté à chaque événement en personne, mon cœur est avec vous tous et je reste déterminé à vous servir au mieux de mes capacités, soutenu par ma famille. J’ai été inspiré par la gentillesse, la joie et la parenté cela a été si évident ces derniers jours, et j’espère que ce sentiment renouvelé d’unité se fera sentir pendant de nombreuses années à venir. »

Meghan Markle et le prince Harry sont retournés à Londres pour la première fois depuis des années en l’honneur des 70 ans du monarque sur le trône, et ont été vus célébrer avec des membres de la famille royale lors du défilé Trooping the Colour jeudi. Ils n’étaient pas autorisés sur le balcon, qui était destiné aux membres royaux supérieurs en activité.

Bien qu’ils ne soient pas apparus sur le balcon, Harry et Meghan ont été filmés en train de faire taire quelques jeunes membres de la famille royale dans un moment qui est depuis devenu viral. Ils ont également assisté à la Service d’action de grâce, avant de se retirer dans leur maison de Frogmore Cottage pour célébrer le premier anniversaire de sa fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor avec des amis et leur fils de trois ans, Archie, samedi.

Le duc et la duchesse de Sussex ont invité des amis proches et leur famille à un « pique-nique décontracté et intime dans le jardin » pour leur plus jeune enfant, qui a montré une tête pleine de cheveux roux un peu comme son père, selon un porte-parole.

« C’était un tel privilège de fêter le 1er anniversaire de Lilibet avec ma famille et la sienne ! De la joie et du maquillage tout autour », a légendé la photographe Misan Harriman sur une image Instagram de la petite jouant dans l’herbe.

Le couple, qui s’est marié en 2018, a fait appel à Claire Ptak de la Violet Bakery d’East London pour créer un gâteau spécial pour Lilibet. Ptak a également créé le gâteau de mariage du duc et de la duchesse.

Un porte-parole a confirmé à Fox News Digital que le couple restait « incroyablement touché » par l’effusion d’amour pour leur fille alors qu’elle avait un an, et était reconnaissant d’apprendre les plus de 100 000 $ de dons faits à la World Central Kitchen (WCK) en son honneur.

