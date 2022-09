La reine Elizabeth II décède | Nouvelles de CTV

LONDRES –

La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, chef de l’État canadien et roc de stabilité pendant une grande partie d’un siècle mouvementé, est décédée jeudi après 70 ans sur le trône. Elle avait 96 ans.

Le palais a annoncé qu’elle était décédée au château de Balmoral, sa résidence d’été en Écosse, où des membres de la famille royale s’étaient précipités à ses côtés après que sa santé se soit détériorée.

Lien avec la génération presque disparue qui a combattu la Seconde Guerre mondiale, elle était le seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu, et son nom définit une époque : l’ère élisabéthaine moderne.

L’impact de sa perte sera énorme et imprévisible, tant pour la nation que pour la monarchie, une institution qu’elle a aidé à stabiliser et à moderniser au cours de décennies d’énormes changements sociaux et de scandales familiaux.

Avec la mort de la reine, son fils de 73 ans, Charles, devient automatiquement monarque, bien que le couronnement puisse ne pas avoir lieu avant des mois. On ne sait pas s’il choisira de s’appeler le roi Charles III ou un autre nom.

La vie de la reine a été marquée de manière indélébile par la guerre. En tant que princesse Elizabeth, elle a fait sa première émission publique en 1940 à l’âge de 14 ans, envoyant un message de guerre aux enfants évacués vers la campagne ou à l’étranger.

“Nous, les enfants à la maison, sommes pleins de gaieté et de courage”, a-t-elle déclaré avec un mélange de stoïcisme et d’espoir qui se répercuterait tout au long de son règne. « Nous essayons de faire tout notre possible pour aider les vaillants soldats, marins et aviateurs. Et nous essayons aussi de supporter notre propre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons, chacun de nous, qu’à la fin tout ira bien.

Depuis le 6 février 1952, Elizabeth a régné sur une Grande-Bretagne qui s’est reconstruite après la guerre et a perdu son empire ; a rejoint l’Union européenne puis l’a quittée ; et transformé d’une centrale industrielle à une société incertaine du 21e siècle. Elle a traversé 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, devenant une institution et une icône – un point fixe et une présence rassurante même pour ceux qui ignoraient ou détestaient la monarchie.

Elle est devenue moins visible au cours de ses dernières années, car l’âge et la fragilité ont réduit de nombreuses apparitions publiques. Mais elle est restée fermement aux commandes de la monarchie et au centre de la vie nationale alors que la Grande-Bretagne célébrait son jubilé de platine avec des jours de fêtes et de concours en juin 2022.

Le même mois, elle est devenue le deuxième monarque régnant le plus longtemps de l’histoire, derrière le roi français du XVIIe siècle Louis XIV, qui a pris le trône à l’âge de 4 ans. Le 6 septembre 2022, elle a présidé une cérémonie au château de Balmoral pour accepter la démission. de Boris Johnson au poste de Premier ministre et de nommer Truss comme son successeur.

La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. pic.twitter.com/VfxpXro22W – La famille royale (@RoyalFamily) 8 septembre 2022