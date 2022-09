La reine Elizabeth II décède à 96 ans: Riteish Deshmukh, Adnan Sami et Celina Jaitly présentent leurs condoléances

La reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien du Royaume-Uni, est décédée à l’âge de 96 ans en Écosse après avoir régné pendant 70 ans. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a confirmé la nouvelle indiquant que la reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Tous ses enfants s’étaient rendus à Balmoral après que les médecins aient placé la reine sous surveillance médicale.

Les condoléances affluent du monde entier pour pleurer la mort de la reine Elizabeth II. Des célébrités de Bollywood telles que Riteish Deskhmukh, Celina Jaitly, Adnan Sami et d’autres ont également exprimé leur tristesse face à sa disparition.

“Profondément attristé d’apprendre le décès de la reine Elizabeth II. Son héritage uniquement en tant que femme suffit à apporter une étrange tristesse au cœur. 15 premiers ministres, au cours de son règne de 70 ans en tant que monarque britannique. Une vie bien passée à service de sa nation bien-aimée”, a tweeté Celina Jaitly.

Riteish Deshmukh a écrit: “Fin d’une époque !! Dans les moments les plus difficiles, elle n’a jamais abandonné sa dignité. Aujourd’hui est en effet un jour triste, condoléances à la famille et au peuple britannique.” Adnan Sami a également tweeté pour pleurer la disparition de la reine du Royaume-Uni.

Le règne de la reine Elizabeth II a duré 15 premiers ministres, à commencer par Winston Churchill, né en 1874, et dont Liz Truss, née 101 ans plus tard en 1975, et nommée par la reine plus tôt cette semaine, a rapporté la BBC. Elle a tenu des audiences hebdomadaires avec son premier ministre tout au long de son règne. La reine est née Elizabeth Alexandra Mary Windsor, à Mayfair, Londres, le 21 avril 1926.