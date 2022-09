La reine Elizabeth II décède à 96 ans: Kareena Kapoor Khan, Anushka Sharma et des célébrités réagissent à la disparition du monarque le plus ancien du Royaume-Uni

Hier soir, la nouvelle de Reine Elizabeth IILe décès de a fait la une des journaux. Elle avait 96 ans. La reine Elizabeth était la plus ancienne monarque du Royaume-Uni. La nouvelle de sa disparition a été confirmée par Buckingham Palace. Dans un communiqué, il a été partagé que le roi et la reine consort resteront à Balmoral puis seront transférés à Londres. Sur les réseaux sociaux, beaucoup pleurent sa disparition. De nombreuses célébrités de Bollywood ont également consulté leurs comptes de médias sociaux respectifs pour réagir à la mort de la reine Elizabeth II. Kareena Kapoor Khan, Sushmita Sen et bien d’autres photos partagées pour présenter ses condoléances.

Les stars de Bollywood réagissent à la mort de la reine Elizabeth II

Sushmita Sen a partagé une photo de la reine sur son compte Twitter et a écrit que la reine avait une vie très célébrée. Anushka Sharma a partagé une photo de la reine et écrit Rest In Grace. Kareena Kapoor Khan a également partagé quelques photos et l’a ajoutée avec des émojis de cœur. Ritiesh Deshmukh, Geeta Basra et d’autres ont également exprimé leur chagrin. Kamal Haasan a partagé quelques photos de retour dans lesquelles on pouvait le voir saluer la reine Elizabeth II. Découvrez les messages ci-dessous :

Fin d’une époque… RIP Queen Elizabeth II ?? pic.twitter.com/5P8p0it37N Anil Kapoor (@AnilKapoor) 9 septembre 2022

Quelle vie incroyable et vraiment célébrée !!! Elle aimait les couleurs et en a vécu toutes les nuances, en une seule vie L’incarnation même de la REINE !!! Repose en paix la reine Elizabeth ll ?#BritainsLongestReigningMonarch #GodSpeed #DuggaDugga pic.twitter.com/6IghsI7C0u sushmita sen (@thesushmitasen) 8 septembre 2022

Fin d’une époque!! Dans les moments les plus difficiles, elle n’a jamais abandonné sa dignité. Aujourd’hui est en effet un triste jour, condoléances à la famille et au peuple britannique. #Reine Elizabeth II https://t.co/LWAwvAWwbQ Riteish Deshmukh (@Riteishd) 8 septembre 2022

Un jour très triste.. c’est vraiment la fin d’une époque.. quelle vie et quelle femme.. merci votre Majesté d’avoir dirigé le pays avec intégrité et courage..vous étiez l’incarnation d’une femme pleine de substance. . #RIPQueenElizabeth ?? pic.twitter.com/5wJ5urSL2r Geeta Basra (@Geeta_Basra) 8 septembre 2022

Outre les célébrités de Bollywood, la star de la télévision Rashami Desai a également profité de son compte Twitter pour réagir à la mort de la reine Elizabeth II. Le Premier ministre Narendra Modi a également présenté ses condoléances. Le roi Charles III est désormais celui qui monte sur le trône. Il devrait s’adresser à la nation aujourd’hui.