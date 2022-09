La reine Elizabeth II décède à 96 ans après 70 ans sur le trône britannique

La reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans. Monarque britannique au règne le plus long et femme chef d’État la plus ancienne de l’histoire, la reine a célébré en 2022 son jubilé de platine marquant 70 ans sur le trône.

“La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi”, a déclaré jeudi la famille royale dans un communiqué. “Le roi et la reine consort resteront ce soir à Balmoral et reviendront à Londres demain.”

La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. pic.twitter.com/VfxpXro22W – La famille royale (@RoyalFamily) 8 septembre 2022

Le fils aîné de la reine, Charles, aujourd’hui roi Charles III, a également publié une déclaration après la mort de sa mère. “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée”, lit-on. “Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.”

La famille royale a publié jeudi un communiqué indiquant que la reine était sous surveillance médicale au château de Balmoral en Écosse. “Operation London Bridge”, un plan méticuleux de 10 jours pour faire face à sa mort, aurait été en chantier depuis des années.

Pendant son règne, le Royaume-Uni a vu 15 Premiers ministres différents, dont la première femme Premier ministre, Margaret Thatcher. Le Royaume-Uni a rejoint puis quitté l’UE et a vu la dévolution du pouvoir de Westminster aux gouvernements d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. La Grande-Bretagne est devenue de plus en plus multiculturelle et a traversé le processus de décolonisation, tandis que certains pays du Commonwealth sont devenus des républiques. La reine a accueilli l’actuel Premier ministre britannique, Liz Truss, le 6 septembre, deux jours seulement avant sa mort.

Jane Barlow/Getty Images



Née Elizabeth Alexandra Mary le 21 avril 1926 à Mayfair, Londres, la reine était le premier enfant du roi George VI et de son épouse, la reine Elizabeth, et une arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria. Elle a fait ses études à la maison aux côtés de sa sœur, Margaret, et les deux princesses ont passé leur enfance et leur adolescence à vivre dans des résidences royales à travers le Royaume-Uni.

Ils se sont déplacés entre les résidences royales du château de Balmoral, de Sandringham House et du château de Windsor pendant la Seconde Guerre mondiale pour les protéger des bombardements de la Luftwaffe. Vers la fin de la guerre, lorsqu’Elizabeth a eu 18 ans, elle a commencé à assumer davantage de fonctions publiques et a suivi une formation de chauffeur et de mécanicien, obtenant le grade de commandant junior honoraire.

En novembre 1947, Elizabeth épousa Philip Mountbatten, son troisième cousin et ancien prince de Grèce et du Danemark, à l’abbaye de Westminster. La reine a déclaré qu’elle était tombée amoureuse de Philip la première fois qu’elle l’avait rencontré, à seulement 13 ans. Ensemble, ils ont eu quatre enfants et sont restés mariés pendant 73 ans jusqu’à la mort de Philip en 2021.

Getty Images



Au moment de sa naissance, Elizabeth ne devait pas monter sur le trône, mais suite à l’abdication de son oncle le roi Édouard VIII en 1936, son père devint monarque et elle son héritière présomptive.

Elizabeth était au Kenya pour une tournée royale en février 1952 lorsque Philip lui a annoncé la mort de son père. La mort du roi George a déclenché son accession immédiate au trône. Son couronnement eut lieu l’année suivante le 2 juin à l’abbaye de Westminster.

La popularité d’Elizabeth, et la popularité de la famille royale plus largement, ont oscillé pendant cette période alors que l’examen minutieux de la vie personnelle et de la vaste richesse de la famille royale devenait monnaie courante. Le début des années 90 a été une période mouvementée alors que les mariages de trois de ses enfants se sont soldés par un divorce et qu’un incendie destructeur a ravagé le château de Windsor. En 1997, elle a été critiquée pour sa lenteur à réagir à la mort de la princesse Diana, ex-épouse de son fils Charles et mère de ses petits-enfants, les princes William et Harry.

Elizabeth a rarement accordé des interviews tout au long de sa vie, prenant grand soin de révéler peu de choses sur sa vie privée ou ses opinions politiques. Au lieu de cela, les citoyens britanniques et du Commonwealth ont appris l’existence de leur monarque grâce à ses discours télévisés, son discours annuel le jour de Noël s’avérant particulièrement populaire et prenant en compte les célébrations de nombreuses familles.

Parallèlement à son rôle de chef de l’État britannique et de commandant des forces armées, Elizabeth a également été reine de 14 autres royaumes du Commonwealth, chef du Commonwealth et gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre. Elle a parlé ouvertement de sa foi personnelle et du sens de la responsabilité religieuse qui la guidait.

Au-delà de la nomination des premiers ministres et de leurs rencontres hebdomadaires, le souverain n’a aucun rôle politique ou exécutif au Royaume-Uni. Au lieu de cela, son rôle est en grande partie cérémoniel et implique l’exercice de fonctions constitutionnelles et de représentation. Elizabeth était la marraine de plus de 600 organisations et organismes de bienfaisance au moment de sa mort.

En dehors de ses fonctions royales, Elizabeth était une passionnée d’équitation et pouvait souvent être aperçue à cheval dans le parc de Windsor, à l’extérieur de Londres. Pendant son temps libre, elle a élevé des chevaux de course pur-sang, qui ont remporté plus de 1 500 courses majeures.

Les membres de la famille ont souvent dit qu’elle était la plus heureuse dans sa maison de vacances écossaise Balmoral, où elle passait chaque été. Elizabeth a passé son temps sur le domaine à élever des poneys Shetland, à marcher, à conduire et à pique-niquer, souvent avec ses chiens en remorque.

Lisa Sheridan/Getty Images



Elizabeth était connue pour son amour des corgis gallois de Pembroke, une passion qui a commencé dans l’enfance. Pendant son règne, elle possédait plus de 30 corgis. Les chiens dormaient dans leur propre chambre au palais de Buckingham, connue sous le nom de salle des corgi.

Les funérailles d’Elizabeth doivent avoir lieu dans neuf jours à l’abbaye de Westminster, après quoi elle sera enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI à Windsor, lieu de repos permanent de plusieurs monarques britanniques.

La reine Elizabeth II laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants.