La reine Elizabeth II, dans ses propres mots : Discours de son règne

LONDRES – Les discours du monarque britannique le plus ancien, la reine Elizabeth II, décédée jeudi, ont ponctué les moments clés de ses 70 ans ans sur le trône – donnant un aperçu de sa famille, de sa foi et de son sens du devoir. Ses remarques fournissent des instantanés de ce qui se passait dans sa vie personnelle et dans la vie publique britannique. Voici quelques-uns des plus mémorables.

Le jour de son 21e anniversaire : 21 avril 1947

La princesse Elizabeth était en tournée en Afrique du Sud, avec ses parents et sa sœur cadette Margaret, lorsqu’elle a eu 21 ans. Dans un parole diffusée à la radio du Cap, elle a d’abord consacré sa vie au service du Commonwealth, dans l’une de ses premières allocutions publiques. «C’est un jour heureux pour moi; mais c’est aussi celui qui apporte des pensées sérieuses, des pensées de la vie qui se profile avec tous ses défis et avec toutes ses opportunités », a déclaré la jeune Elizabeth. Toujours princesse, elle a ensuite fait une profonde promesse royale : « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. ”

Le jour de son couronnement : 2 juin 1953

La reine réussi au trône le 6 février 1952, après la mort de son père, le roi George VI, mais son couronnement a eu lieu en 1953 alors qu’elle avait 27 ans. Son mari, Philip, avait encouragé l’événement à être télévisé pour le première fois, avec des millions au Royaume-Uni et à l’étranger en regardant l’émission de la BBC depuis l’abbaye de Westminster à Londres.

Suite à l’événement qui a placé la famille royale fermement dans les salons des gens, Elizabeth a donné une émission dans la soirée à la nation où elle a réfléchi sur les événements mémorables de la journée.

“Bien que mon expérience soit si courte et ma tâche si nouvelle, j’ai en mes parents et grands-parents un exemple que je peux suivre avec certitude et confiance”, a-t-elle déclaré. “Alors que cette journée touche à sa fin, je sais que mon souvenir permanent sera non seulement la solennité et la beauté de la cérémonie, mais l’inspiration de votre loyauté et de votre affection. Je vous remercie tous de tout mon cœur.

‘Annus Horribilis’: 24 novembre 1992

En 1992, la reine a donné un parole à Londres pour marquer le 40e anniversaire de son accession au trône, où elle a défini l’année en latin comme une “annus horribilis” – ou une année horrible.

Elle a fait remarquer : « 1992 n’est pas une année sur laquelle je reviendrai avec un plaisir sans mélange. Selon les mots d’un de mes correspondants les plus sympathiques, il s’est avéré être un “Annus Horribilis”. Je soupçonne que je ne suis pas le seul à le penser ainsi.

Son discours est intervenu quelques jours après un incendie majeur au château de Windsor, une résidence royale, ainsi qu’une année qui a vu l’effondrement des mariages de trois de ses enfants, dont celui du prince Charles et de Diana, et des tonnes de titres de tabloïd qui ont jeté un projecteur critique. sur la vie royale britannique.

Gardant une lèvre supérieure raide britannique par excellence, la monarque s’est félicitée de l’examen minutieux de son rôle, affirmant que «la critique est bonne pour les personnes et les institutions qui font partie de la vie publique. Aucune institution – la ville, la monarchie, peu importe – ne devrait s’attendre à être à l’abri de l’examen minutieux de ceux qui lui accordent leur loyauté et leur soutien, sans parler de ceux qui ne le font pas.

Elle a ajouté: “Mais nous faisons tous partie du même tissu de notre société nationale et cet examen minutieux, par une partie de l’autre, peut être tout aussi efficace s’il est fait avec une touche de douceur, de bonne humeur et de compréhension.”

Elle n’a pas répété publiquement la phrase latine, mais certains experts royaux ont émis l’hypothèse qu’elle aurait peut-être été tentée de le faire en 2019, après que son mari a été impliqué dans un accident de voiture public, ses petits-fils les princes William et Harry se sont publiquement disputés et son deuxième fils Le prince Andrew s’est empêtré dans des liens avec le financier américain en disgrâce Jeffrey Epstein.

A la mort de la princesse Diana : 5 septembre 1997

Après que la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris a secoué le monde, la reine parlait à la nation en direct de Buckingham Palace.

“Depuis la terrible nouvelle de dimanche dernier, nous avons vu, dans toute la Grande-Bretagne et dans le monde, une expression accablante de tristesse face à la mort de Diana. Nous avons tous essayé de différentes manières de faire face », a-t-elle déclaré.

“Je veux moi-même rendre hommage à Diana. C’était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons et les mauvais moments, elle n’a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni à inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse. Je l’admirais et la respectais – pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons », a déclaré la reine dans un effort pour réconforter une nation stupéfaite et confrontée aux critiques des médias pour sa lenteur à réagir publiquement.

“Personne qui a connu Diana ne l’oubliera jamais. Des millions d’autres qui ne l’ont jamais rencontrée, mais qui pensaient la connaître, se souviendront d’elle. Pour ma part, je crois qu’il y a des leçons à tirer de sa vie et de la réaction extraordinaire et émouvante à sa mort », a-t-elle ajouté.

Diana est décédée à 36 ans et a laissé derrière elle deux jeunes princes qui ont tous deux parlé depuis de l’impact de sa mort sur la façon dont ils façonnent leurs rôles royaux et leur vie publique.

A la mort du prince Philip : 9 avril 2021

Buckingham Palace a annoncé le décès du prince Philip, duc d’Édimbourg, le 9 avril 2021.

“C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé”, indique le communiqué du palais. a dit. Philip est décédé au château de Windsor et ses funérailles quelques jours plus tard et pendant la pandémie de coronavirus ont été télévisées dans le monde entier. L’événement a vu des images émouvantes de la reine âgée, maintenant veuve, assise seule, conformément aux restrictions pandémiques.

Elizabeth, que Philip appelait affectueusement Lilibet, avait parlé de lui en 1997 lorsque le couple avait célébré leurs noces d’or en l’appelant sa “force et son endurance”.

À l’époque, elle a raconté les événements des 50 ans de leur mariage, notamment la fin de la guerre froide, les Beatles, les humains voyageant sur la lune, l’apparition de la télévision, des téléphones portables, d’Internet et l’Angleterre remportant la Coupe du monde de football en tant que ainsi que “les joies d’avoir des enfants et des petits-enfants”, ensemble, a-t-elle déclaré.

“Trop souvent, je le crains, le prince Philip a dû m’écouter parler. Fréquemment, nous avons discuté à l’avance de mon discours prévu et, comme vous l’imaginez, ses opinions ont été exprimées d’une manière franche. C’est quelqu’un qui n’accepte pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été ma force et ma force pendant toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette plus grande qu’il ne le ferait jamais prétendre, ou nous ne le saurons jamais.

Après la mort de son mari, elle ne s’est pas adressée directement à la nation, mais une phrase a refait surface que la reine avait précédemment envoyée dans un message aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre : “Le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour”, a-t-elle déclaré.

Discours de Noël annuels

La reine a prononcé des milliers de discours lors d’engagements royaux devant des chefs d’État, des diplomates, lors de l’inauguration de bâtiments et de bateaux et chaque année à Noël. Cette dernière est devenue un incontournable social et une tradition de vacances britannique, car ses discours de Noël étaient parsemés de paroles de sagesse, de foi et parfois de réflexions personnelles de la nonagénaire.

«Auparavant, le monarque menait ses soldats sur le champ de bataille et son leadership était à tout moment proche et personnel. Aujourd’hui, les choses sont très différentes », a-t-elle a dit dans sa première émission télévisée de Noël en 1957. « Je ne peux pas vous mener au combat, je ne vous donne pas de lois ni n’administre la justice mais je peux faire autre chose, je peux vous donner mon cœur et mon dévouement à ces vieilles îles et à tous les peuples de notre fraternité des nations.

En 1974, son message de Noël faisait allusion à la violence en Irlande du Nord et au Moyen-Orient, et elle encourageait les gens du monde entier à rechercher la voie de la paix et de la réconciliation. “Nous pouvons avoir des points de vue différents, mais c’est en période de stress et de difficulté que nous devons le plus nous rappeler que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous divise”, a-t-elle déclaré. a dit.

En 2002, bien qu’elle ait célébré 50 ans sur le trône lors de son jubilé d’or, elle a également pleuré la mort de sa mère et de sa sœur à quelques semaines d’intervalle. Dans son message de Noël cette année-là, elle a réfléchi au besoin d’humanité en période de crise.

“Notre monde moderne exige tellement de notre temps et de notre attention que la nécessité de se souvenir de nos responsabilités envers les autres est plus grande que jamais”, a-t-elle déclaré. a dit.

Et enfin, peut-être pour beaucoup, une boutade que la reine a faite à ses aides, comme signalé par son biographe royal, peut-être son commentaire le plus charmant, quand elle a plaisanté : « Je dois être vue pour être crue.

Célébration de son jubilé de platine : 6 février 2022

En février, la reine a franchi une étape historique en devenant le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant 70 ans de son règne. Le Royaume-Uni a célébré avec des vacances de quatre jours en juin avec faste et cérémonie, fêtes de rue, concerts musicaux et défilés militaires.

C’était la dernière fois que la reine se tenait publiquement sur le balcon du palais de Buckingham, aux côtés de sa famille, saluant des millions de personnes qui avaient afflué pour la voir.

“Je continue d’être inspirée par la bonne volonté qui m’a été témoignée”, a-t-elle déclaré, ajoutant, “et j’espère que les prochains jours seront l’occasion de réfléchir à tout ce qui a été accompli au cours des soixante-dix dernières années, alors que nous nous tournons vers l’avenir. avec confiance et enthousiasme.

Elizabeth auparavant célèbre son jubilé d’argent en 1977, son jubilé d’or en 2002 et son jubilé de diamant en 2012.