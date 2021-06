La reine Elizabeth II coupe un gâteau avec une épée au déjeuner du G7 au Royaume-Uni, la vidéo devient virale

La reine Elizabeth II a fait rire samedi toute la diaspora après que l’homme de 95 ans a coupé un gâteau avec une épée lors du Big Lunch qui s’est tenu en marge du sommet du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni. Le déjeuner était organisé par l’organisation caritative éducative Eden Project, un centre de forêt tropicale intérieure, qui a offert à la reine un gâteau pour marquer son anniversaire officiel, qui est célébré le deuxième samedi de juin de chaque année.

L’événement qui a eu lieu pour des dignitaires du monde entier a également réuni les trois générations de la famille royale, dont la reine, Camilla, la duchesse de Cornouailles et Kate, la duchesse de Cambridge pour remercier les bénévoles pour leur travail pendant la pandémie.

C’est lors de cet événement que la reine a choisi de couper le gâteau à l’épée malgré le fait qu’un couteau soit conservé sur la table. Lorsque l’un des organisateurs a rappelé le couteau à la reine, elle a rapidement répondu : « Je sais qu’il y en a un », puis a présenté ses talents d’épée.

La vidéo partagée par ABC News est rapidement devenue virale, suscitant des réactions hilarantes de la part des internautes du monde entier.

C’est génial. Notre reine est incroyable.— Lord Nargis (@EvoBoozySaddler) 12 juin 2021

Je l’aime! Qui n’a pas voulu frapper un gâteau avec une épée ? — Laura LaDue (@nutterfrog) 12 juin 2021

Je dois aimer la reine 👑 ❤️— Tish Bouvier (@tishbouvier) 12 juin 2021

Le sommet du G7 qui a débuté vendredi a vu le Premier ministre Narendra Modi dans sa première session de sensibilisation samedi mettre l’accent sur le maintien des chaînes d’approvisionnement ouvertes pour les matières premières et les composants des vaccins afin d’aider à améliorer la production de vaccins dans des pays comme l’Inde.

La session, intitulée « Construire plus fort – Santé », s’est concentrée sur la reprise mondiale après la pandémie de coronavirus et sur le renforcement de la résilience contre les futures pandémies, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

L’Inde a été invitée en tant que pays invité au sommet du Groupe des Sept, composé du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon ainsi que de l’Union européenne, ainsi que de l’Afrique du Sud, de l’Australie et de la Corée du Sud, et participera virtuellement. Modi devrait également aborder deux sessions en petits groupes dimanche.

