La reine Elizabeth II commémorée par les présidents, les premiers ministres et les rock stars

Des hommages mondiaux à la reine Elizabeth II affluent de la part de citoyens célèbres, ainsi que de citoyens ordinaires de Grande-Bretagne et bien au-delà, à la suite de l’annonce de la mort du monarque au long règne jeudi. à 96 ans.

La reine est montée sur le trône britannique en 1952 et est le seul monarque dont beaucoup de gens se souviennent.

Un tweet partageait des images de la reine prises chaque décennie depuis le début de son règne.

Les politiciens du monde entier ont pris la parole pour se souvenir du monarque.

“Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au bon cœur qui a marqué durablement son pays et son siècle”, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans un communiqué.

Le président irlandais Michael D. Higgins, dirigeant d’un pays à l’histoire complexe avec la Grande-Bretagne, a publié une déclaration qualifiant la reine “d’amie remarquable de l’Irlande”. Il a également déclaré: “Son règne de 70 ans a englobé des périodes d’énormes changements, au cours desquelles elle a représenté une source remarquable de réconfort pour le peuple britannique. C’était un réconfort basé sur un réalisme de la signification des événements actuels, plutôt que sur une conception étroite. de l’histoire.”

Le président américain Joe Biden et son épouse, Jill, ont qualifié la reine de “plus qu’un monarque. Elle a défini une époque”.

L’ancien président américain Jimmy Carter, qui, à près de 98 ans, a environ deux ans de plus que la reine, a publié une déclaration : “Sa dignité, sa grâce et son sens du devoir ont été une source d’inspiration, et nous nous joignons aux millions de personnes dans le monde pour pleurer un événement remarquable. chef.”

Les anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush se sont également souvenus de la reine.

“La reine Elizabeth a habilement mené l’Angleterre à travers des moments sombres avec sa confiance en son peuple et sa vision d’un avenir meilleur”, lit-on dans un communiqué de Bush. “Notre monde a bénéficié de sa détermination constante, et nous lui sommes reconnaissants pour ses décennies de service en tant que souveraine.”

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a qualifié le décès de la reine de “perte irréparable”.

Plus près de chez nous, le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss a évoqué la perte.

“Avec la famille du roi, nous pleurons la perte de sa mère et nous nous réunissons”, a déclaré Truss dans un déclaration citée par la BBC. “Nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement, tout comme sa mère nous a tant dévoué pendant si longtemps.”

Boris Johnson, le Premier ministre britannique controversé avant Truss, a également publié une déclaration, disant notamment : “C’est le jour le plus triste de notre pays”.

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également tweeté ses condoléances. “Elle était une souveraine légendaire, un phare d’intégrité et une intendante d’un second âge élisabéthain dont on se souviendra au cours des siècles”, a-t-il écrit. « Que sa mémoire soit bénie.

Des célébrités telles que George Takei de Star Trek ont ​​également honoré la reine. “En son temps, la reine a vu un pays et même un monde transformé”, a écrit Takei. “Il n’y aura personne d’autre comme elle.”

Et le chanteur Ozzy Osbourne, né en Angleterre juste un mois après l’ascension du roi Charles III, a également pesé.

“Je pleure avec mon pays le décès de notre plus grande reine”, a écrit Osbourne. “Avec le cœur lourd, je dis que cela dévaste la pensée de l’Angleterre sans la reine Elizabeth II.”

La star du football Pelé était l’une des nombreuses personnes qui se sont souvenues du partage d’expériences personnelles avec la reine.

“Je suis un grand admirateur de la reine Elizabeth II depuis la première fois que je l’ai vue en personne, en 1968, lorsqu’elle est venue au Brésil pour témoigner de notre amour pour le football et a expérimenté la magie d’un Maracanã bondé”, a-t-il écrit. “Ses actes ont marqué des générations. Cet héritage durera pour toujours.”

Mes sincères condoléances à la famille royale et au peuple de Grande-Bretagne à l’occasion du décès de SAR la reine Elizabeth II, une présence constante et apaisante depuis des générations. Elle a servi avec dignité et grâce. SE DÉCHIRER. pic.twitter.com/XBBky1wx0A – Scott Kelly (@StationCDRKelly) 8 septembre 2022

La mort de la reine a déclenché une plan de longue date de 10 jours de deuil. Ses funérailles doivent avoir lieu dans neuf jours à l’abbaye de Westminster à Londres.