La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans à Balmoral, en Écosse. Comme beaucoup, elle avait aussi un amour particulier pour les chiens. Cependant, il y avait une race particulière qui était sa préférée. La reine possédait plus de 30 chiens de la race Corgi et a été photographiée à plusieurs reprises avec eux au cours de ses près de 70 ans de règne.

Les chiens de race corgi sont petits et à pattes courtes avec des oreilles pointues. L’affection de la reine Elizabeth II pour les corgis remonte au moment où le monarque a reçu un Pembroke Welsh Corgi nommé Susan pour son 18e anniversaire, selon Vanity Fair.

Peu de temps après avoir été présentée au toutou, la reine, la fille aînée du roi George VI, a établi une connexion avec lui. L’attachement entre les deux était tel que la princesse de l’époque a même emmené Susan en lune de miel avec le prince Philip. Le corgi a voyagé avec la reine dans la voiture royale tout en étant caché sous un tapis

Après la mort de Susan en 1959, la reine a demandé à son directeur de domaine dans une lettre que le chien soit enterré dans le cimetière pour animaux de compagnie de Sandringham Estate. La reine Elizabeth II a même dessiné un croquis de la pierre tombale de Susan qui faisait référence au chien comme le fidèle compagnon de la reine pendant 15 ans, ajoute le rapport.

La reine possédait de nombreux corgis et les nourrissait souvent elle-même dans la mesure du possible. Elle avait l’habitude de les emmener faire des promenades quotidiennes qui lui servaient également de thérapie. La reine a même supervisé un programme d’élevage de corgi sur le terrain du château de Windsor. Ses corgis ont reçu l’affixe de Windsor et on dit que la reine n’a jamais autorisé ses chiens à participer à des expositions canines et n’en a vendu aucun. Cependant, elle a offert des corgis en cadeau.

La reine a arrêté le programme d’élevage dans ses 90 ans et, interrogée à ce sujet par son conseiller, la reine a déclaré qu’elle ne voulait pas laisser un jeune derrière elle après sa mort.

