La reine Elizabeth II a visité Revelstoke deux fois – Kelowna Capital News

Alors que les histoires et les hommages à la reine Elizabeth II se succèdent après son décès, Revelstoke contribue à l’histoire de la monarchie avec deux visites distinctes de feu la reine.

La reine Elizabeth II, 96 ans, est décédée le 8 septembre, après ses 70 ans de règne. Pendant son mandat de reine d’Angleterre, elle a visité le Canada plus de 20 fois. Parmi ses visites au Canada, elle s’est arrêtée deux fois à Revelstoke. Elle a été bien accueillie les deux fois, de nombreux habitants de la ville venant la voir et la revue Revelstoke couvrant les événements.

La première visite à Revelstoke de la monarque qui a régné le plus longtemps a eu lieu avant qu’elle ne devienne reine. En octobre 1951, la princesse Elizabeth (à l’époque) et le duc d’Édimbourg ont visité Revelstoke lors de leur visite royale au Canada.

“Seulement deux fois au cours des 50 dernières années, la neige a recouvert le sol avant le 25 octobre, et on nous dit que c’était en 1926. La deuxième, c’était vendredi dernier, lorsque quatre pouces de neige ont recouvert le sol, et d’autres étaient en train de venir. vers le bas lorsque le train royal transportant la princesse Elizabeth et le duc d’Édimbourg est arrivé en gare à 11 h 40 précises », a déclaré un article de la Revelstoke Review à l’époque.

Portant un manteau de fourrure de vison qui lui a été offert à Ottawa lors de la même visite, elle a été mise à l’épreuve par les éléments qui sont devenus synonymes de Revelstoke.

L’article dit qu’une foule de personnes souriantes et saluant le couple ont accueilli le couple, alors qu’ils remettaient des prix à plusieurs habitants.

La deuxième visite a eu lieu en juillet 1959. Entre les deux visites, le roi George VI est décédé et Elizabeth est revenue à Revelstoke en tant que reine Elizabeth II devant une foule de 5 000 personnes, selon un article de la Revelstoke Review écrit à l’époque.

Avec un temps plus clément lors de sa deuxième visite, la reine Elizabeth II a passé plus de temps dans la ville et a admiré les sites touristiques. Elle et le prince Philip se sont rendus au belvédère de Revelstoke le long de la promenade Meadow in the Sky dans le parc national du mont Revelstoke.

Un article de l’époque mentionnait également un jeune membre dévoué des Brownies locaux.

« Brownie, Diana Durrand, s’avança intelligemment et plaça un gros bouquet de roses dans les bras de la reine. Son devoir terminé, le brownie de huit ans a marché intelligemment sur le trottoir, les bras ballants, pour rejoindre ses camarades à un pâté de maisons de là », indique l’article.

Lors d’une visite empreinte d’informalité, l’article disait que le jeune brownie était la “personne la plus posée là-bas”.

Après une brève visite d’une heure, le couple royal a remonté les marches sur le pont d’observation du train et s’est dirigé vers Vernon pour son prochain arrêt.

