La reine Elizabeth II a pris une décision sans précédent au lendemain du 11 septembre.

Deux jours après que les Américains ont été stupéfaits par les attentats terroristes les plus meurtriers de l’histoire du pays le 11 septembre 2001, le monarque britannique, décédé jeudi à l’âge de 96 ans, a rompu la tradition pour montrer sa solidarité avec la nation ébranlée.

Le monarque a ordonné au groupe des Coldstream Guards de jouer “The Star-Spangled Banner” lors de la relève de la garde au palais de Buckingham afin de rendre hommage aux vies perdues ce jour tragique.

Le groupe interprète généralement “une sélection de musique allant des marches traditionnelles aux chansons des comédies musicales et des chansons pop familières” lors de la cérémonie quotidienne emblématique qui se tient devant le palais de Buckingham, selon le site officiel royal.

Une tradition remontant à 1660, la relève de la garde est un attrait majeur pour les touristes visitant Londres.

Selon un rapport de The Guardian en septembre 2001, 3 000 personnes se sont rassemblées pour entendre le spectacle “The Star-Spangled Banner”, dont des centaines d’Américains.

“Alors que le groupe des Coldstream Guards a commencé l’hymne national américain, des centaines de personnes dans la foule ont chanté pendant que d’autres pleuraient, avant d’observer un silence de deux minutes”, a rapporté le média.

“Je veux être plus près de chez moi en ce moment et c’est le plus proche que nous puissions obtenir”, a déclaré la citoyenne américaine Laura Esposito au Guardian à l’époque.

Le prince Andrew a représenté sa mère lors de la cérémonie. Il a été rejoint par l’ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne, William Farish, alors qu’ils rendaient hommage aux victimes des attentats.

Le lendemain, la monarque a de nouveau enfreint les protocoles royaux afin de montrer son soutien aux États-Unis.

Avec son mari le prince Philip et son fils le prince Charles, elle a assisté à un service du souvenir à la cathédrale Saint-Paul. Elle a ordonné que la “bannière étoilée” soit jouée et a été photographiée en train d’essuyer une larme alors que les milliers de fidèles qui assistaient au service chantaient.

En 2010, le monarque s’est rendu à New York pour la première fois depuis 1957 et a visité Ground Zero, le site où les tours jumelles sont tombées.

À l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre 2021, la reine Elizabeth a de nouveau demandé que l’hymne national américain soit joué lors de la relève de la garde.

“Alors que nous marquons le 20e anniversaire des terribles attentats du 11 septembre 2001, mes pensées et mes prières – et celles de ma famille et de toute la nation – restent avec les victimes, les survivants et les familles touchées, ainsi qu’avec les premiers intervenants et les secours travailleurs appelés au travail », a-t-elle déclaré dans une déclaration au président Biden.

“Ma visite sur le site du World Trade Center en 2010 est gravée dans ma mémoire. Cela me rappelle qu’alors que nous rendons hommage à ceux de nombreuses nations, confessions et origines qui ont perdu la vie, nous rendons également hommage à la résilience et à la détermination des communautés qui se sont unies pour reconstruire.