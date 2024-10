La reine Elizabeth II a passé une nuit blanche à cause des passe-temps du prince William

La reine Elizabeth II était profondément inquiète de la passion du prince William pour les avions volants.

Sa Majesté a eu des conversations avec le futur roi pour discuter de sa sécurité et des goulots d’étranglement dans la ligne de succession s’il n’y prend pas garde.

Un initié a déclaré au Daily Mail en 2022 : « Cela empêche la reine de dormir la nuit et elle est naturellement très inquiète. Elle sait que William est un pilote compétent mais ne pense pas que cela vaut la peine de prendre le risque pour eux cinq de continuer à voler. ensemble et je ne peux pas imaginer ce qui se passerait. Cela déclencherait une crise constitutionnelle. »

Pendant ce temps, s’exprimant sur « A Right Royal Podcast » du magazine HELLO, l’ancien pilote du roi Charles, Graham Laurie, a révélé comment William avait été envoyé sur des avions différents du reste de la famille après ses 12 ans.

Laurie a déclaré : « Fait intéressant, nous avons piloté tous les quatre : le prince, la princesse, le prince William et le prince Harry, jusqu’à ce que le prince William ait 12 ans. Après cela, il a dû avoir un avion séparé et nous ne pouvions voler que les quatre ensemble. quand ils étaient jeunes avec la permission écrite de Sa Majesté. Quand William avait 12 ans, il volait normalement dans un 125 depuis Northolt et nous pilotions le 146 avec les trois autres.