Alors que le monde pleure la mort de la reine Elizabeth II, nous nous souvenons des nombreux films et émissions de télévision sur sa vie qui ont diverti le public international au cours des dernières décennies.

La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus long de l’histoire britannique et chef de l’État canadien, est décédée jeudi dans sa résidence écossaise, le château de Balmoral. Elle avait 96 ans.

Depuis son assentiment au trône à seulement 25 ans, le monde est complètement fasciné par la reine. Maintes et maintes fois, le public s’est montré avide de médias sur la longue vie de la reine, sa famille et son rôle dans les relations politiques mondiales.

Qu’il s’agisse d’une production à gros budget comme celle de Netflix La Couronne ou un camée comme elle-même lors d’une vidéo diffusée lors des Jeux olympiques de 2012, la reine a été immortalisée dans les médias populaires. Voici quelques-unes des «reines» les plus emblématiques vues sur les grands et les petits écrans.

La Couronne — Claire Foy

Claire Foy a dépeint une jeune et sensible reine Elizabeth II dans la série à succès de Netflix La Couronne. Foy était dans le rôle pendant les deux premières saisons de La Couronneoù elle a élégamment souligné le sens intense du devoir de la reine envers son rôle de monarque.

Foy a conduit le public à travers des recréations de plusieurs moments importants et émouvants de la vie de la reine, notamment son mariage avec feu le prince Phillip en 1947 et son couronnement en 1953.

En 2016, Foy a déclaré à Vogue qu’elle espérait que l’émission “éclairerait” la personnalité de la reine et ses débuts.

“C’est la personne la plus célèbre au monde et elle n’a jamais manifesté d’émotion, à part quelques dimanches du Souvenir où elle a eu la larme à l’œil”, a déclaré Foy.

« Cela ne veut pas dire qu’elle a froid. Ce que cela signifie, ce qui se passe que nous ne voyons pas, ce n’est pas qu’elle ne ressent ni douleur, ni bonheur, ni misère, ni joie, ni aucune de ces choses, c’est juste que nous ne voyons rien de tout cela.

Foy a été acclamée par la critique pour son interprétation de la reine. Elle a remporté un Golden Globe en 2017 et deux Emmy Awards en 2018 et 2021 pour son travail dans La Couronne.

La Couronne — Olivia Colman

Après le départ de Foy de La Couronne — et un saut dans le temps dans la version Netflix de la vie de la reine — Olivia Colman a pris le rôle de jouer une reine plus âgée et plus sage.

Lors d’une conversation numérique organisée par la Mountview Academy of Theatre Arts en 2020, Colman a déclaré que c’était un grand défi de jouer le monarque avec précision à l’écran “parce qu’à huis clos, nous ne savons pas à quoi elle ressemble”.

Pourtant, Colman a déclaré que la reine n’était «pas une violette qui rétrécit».

« Plus je faisais des recherches pour cette partie, plus je commençais à la respecter », a déclaré Colman à The List en 2019. « Elle a réparé des voitures pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a insisté pour conduire un roi qui venait d’un pays où les femmes n’avaient pas le droit de conduire.

“Elle a traversé tellement de choses. C’est vraiment incroyable”, a-t-elle poursuivi.

Colman a remporté un Golden Globe en 2020 et deux Emmy Awards pour La Couronne en 2020 et 2021.

La reine — Hélène Mirren

L’une des représentations à l’écran les plus emblématiques de la reine Elizabeth II est peut-être celle d’Helen Mirren dans La reine.

Dans le film, la reine de Mirren a du mal à faire face à la mort de Diana, princesse de Galles, en 1997. La reine de Mirren navigue dans des sentiments de chagrin incroyablement réels et compliqués tout au long du film, tout en gérant l’indignation du public face à la mort de Diana.

Jeudi, après l’annonce de la mort de la reine, Mirren a partagé une photo du monarque sur Instagram.

“Je suis fier d’être un élisabéthain”, a écrit Mirren. “Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l’incarnation de la noblesse.”

Mirren a remporté un Oscar pour La reine en 2007. Plus tard, elle a joué à nouveau la reine dans la pièce L’auditoire.

Spencer — Stella Gonet

Bien que la reine de Stella Gonet dans Spencer est à peine un personnage principal, elle est toujours une force avec laquelle il faut compter.

Centré sur la crise personnelle de la princesse Diana à Noël 1991, Spencer dépeint la famille royale comme une présence imminente et envahissante. Alors que la “princesse du peuple” se demande s’il faut divorcer de son mari de l’époque, le prince Charles, Gonet montre au public une reine intense et rigide dont le sens du devoir est primordial.

En septembre, Gonet a écrit un article pour The Guardian et a affirmé que les gens avaient “totalement changé” lorsqu’elle a mis son costume et sa perruque.

“Il y avait juste un respect immédiat”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis peut-être pas royaliste, mais j’étais un grand fan de la reine. C’était un honneur de la jouer. »

Divers films — Jeannette Charles

Pendant de nombreuses années, Jeanette Charles a été l’imitatrice incontournable de la reine.

Soit-il Austin Powers dans Goldmember, The Naked Gun : tiré des fichiers de la brigade de police !, Les vacances européennes de National Lampoon ou sinon, Charles a dépeint la reine dans un certain nombre de scénarios loufoques.

Charles a déclaré au Guardian en mai que sa carrière en se faisant passer pour la reine a commencé lorsqu’elle s’est assise pour un portrait qui a ensuite été identifié à tort comme le monarque.

“La reine et moi sommes nés à seulement 18 mois d’intervalle, et en vieillissant, notre apparence est restée similaire – bien que je sois légèrement plus petit”, a écrit Charles pour The Guardian.

Charles a pris sa retraite d’acteur en 2014.

“Comme la reine, j’ai dû limiter mes apparitions publiques récemment – si ce n’était pas pour mon arthrite, je travaillerais toujours”, a-t-elle écrit.

Jeux olympiques de 2012 — Reine Elizabeth II

Lors des Jeux olympiques de 2012, le monde s’est concentré sur la ville hôte de Londres.

Pour commémorer l’ouverture des Jeux, la reine a fait une apparition en tant qu’elle-même dans un court métrage mettant également en vedette Daniel Craig dans le rôle de l’emblématique agent des services secrets James Bond.

Dans le court métrage, Craig, flanqué de deux des corgis bien-aimés de la reine, rencontre le monarque. La paire monte à bord et saute plus tard d’un hélicoptère pour sauter en parachute dans le stade olympique.

Lorsque la mort de la reine a été annoncée jeudi, Craig a publié une déclaration publique via l’agence de presse PA.

“Comme tant d’autres, j’ai été profondément attristé par la nouvelle d’aujourd’hui et mes pensées vont à la famille royale, à ceux qu’elle aimait et à tous ceux qui l’aimaient”, a-t-il déclaré. “Elle laisse un héritage incomparable et nous manquera profondément.”

Croquis de l’ours Paddington — Reine Elizabeth II

Pendant le jubilé de platine de Sa Majesté, la BBC a diffusé un court métrage spécial de deux minutes mettant en vedette la reine et l’ours Paddington.

Dans le court métrage, la reine (qui joue elle-même) prend le thé avec l’animé Paddington à Buckingham Palace. Après que Paddington ait bu tout le thé à table, il propose de partager un sandwich à la marmelade qu’il garde sous son chapeau “en cas d’urgence”.

Avec un sourire, la reine dit à Paddington qu’elle garde également des sandwichs à la marmelade d’urgence sous la main et en sort un de son sac à main.

Paddington souhaite à la reine un joyeux jubilé et, dans un moment désormais emblématique, dit: “Merci, pour tout.”

Suite à l’annonce de la mort de la reine, le compte Twitter officiel de Paddington a de nouveau répété le sentiment de l’ours.

“Merci Madame, pour tout”, a tweeté Paddington.

Merci Madame, pour tout. – Paddington (@paddingtonbear) 8 septembre 2022

– avec des fichiers de Chris Jancelewicz et Aaron D’Andrea de Global News.