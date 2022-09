La reine Elizabeth II a laissé aux gens ce «gros» plat à emporter: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine est décédée à l’âge de 96 ans, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

“La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain”, a déclaré le palais de Buckingham.

La reine Elizabeth II était le monarque le plus ancien de l’histoire britannique et le plus ancien chef d’État du monde.

À sa mort, le fils aîné et héritier de la reine, Charles, aujourd’hui l’ancien prince de Galles, est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 royaumes du Commonwealth.

“Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a déclaré Charles dans un communiqué. “Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée.”

Ici au Royaume-Uni, les gens sont dévastés. Il est difficile de décrire l’effusion d’amour pour cette grande dame qui nous a tous si bien servis pendant plus de 70 ans. La reine n’a jamais donné d’interview formelle ni de conversation assise, mais est restée la femme la plus célèbre du monde pendant des décennies.

Elle était vraiment une icône mondiale. Et pourtant, en raison de son statut, j’ai vu des présidents et des dirigeants mondiaux totalement émerveillés en sa présence, et beaucoup sont devenus de bons amis. Elle a même, me dit-on, acquis une impression brillante du président Donald Trump, avec qui elle s’entendait vraiment très bien malgré sa mésaventure lors de l’inspection des troupes à Windsor.

C’est pour beaucoup l’image obsédante d’elle assise seule dans la chapelle Saint-Georges de Windsor lors des funérailles de son mari bien-aimé, Philip, qui restera la plus indélébile. C’était obsédant, mais elle a ouvert la voie alors que tout autour d’elle traversait des situations similaires, y compris les restrictions COVID.

Elle a fait face à un contrecoup, bien sûr. Mais qui ne le fait pas ? La grande chose que nous retiendrons tous de cette merveilleuse monarque est la suivante : c’est avec un travail acharné et un dévouement qu’elle a dirigé notre merveilleux pays, et nous sommes ravis qu’elle l’ait fait.

Enfin, il a été poliment suggéré, me dit-on, que la duchesse de Sussex n’assiste pas à la réunion de famille à Balmoral. Ceci, si rien d’autre, vous dit exactement comment et ce que la famille royale ressent vraiment à propos de la tourmente que toute la famille a traversée au cours des deux dernières années et plus. Mégane [Markle] a finalement perdu sa voix à cette occasion, et j’espère qu’elle pourra prendre le temps de réfléchir à ce que sont vraiment le service et le dévouement.