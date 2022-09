La reine Elizabeth II a eu 4 enfants, 8 petits-enfants : son arbre généalogique

Le père de la reine et de la princesse Margaret était le roi George VI, qui utilisait l’un de ses deuxièmes prénoms comme nom royal – son nom complet était Albert Frederick Arthur George Windsor. Il a régné de 1936 à 1952, date à laquelle il est décédé des suites d’une opération pulmonaire. En tant que fille aînée, la reine a hérité du trône de lui à l’âge de 25 ans.

La reine Elizabeth II n’avait qu’un seul frère, la princesse Margaret. Elle avait quatre ans de moins que la reine et est décédée en 2002 à 71 ans. Environ deux mois plus tard, leur mère, la reine Elizabeth, est décédée à 101 ans.

Avant le règne du roi George VI, son frère le roi Édouard VIII a régné pendant moins d’un an et n’a jamais été couronné. Il a démissionné pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée deux fois, après avoir réalisé qu’elle n’aurait pas été acceptable en tant que reine. En 1936, il abdique du trône et tous les futurs enfants qu’il aurait pu avoir sont exclus de la ligne de succession. Le roi Édouard VIII a hérité du trône de son père, le roi George V, grand-père de la reine Elizabeth II.