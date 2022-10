La reine Elizabeth II «a été exceptionnellement touchée par la perte» d’un corgi: «le compagnon le plus dévoué», déclare un expert

La reine Elizabeth II a possédé et aimé plus de 30 corgis depuis que sa famille a reçu leur premier compagnon en 1933, alors que la princesse de l’époque n’avait que 7 ans. Sandy et Muick, la plus récente paire de corgis du défunt monarque, étaient à ses côtés lorsqu’elle est décédée au château de Balmoral le 8 septembre. La cause du décès de la reine a été publiée mercredi, révélant qu’elle était décédée de vieillesse.

L’experte royale Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital qu’Elizabeth avait été « exceptionnellement touchée par la perte » de son corgi, Willow, en 2018. Willow était une descendante directe du premier corgi de sa famille, Susan, et lui a été offerte le jour de son 18e anniversaire. .

“En 2018, elle a été exceptionnellement touchée par la perte de sa bien-aimée Willow, qui était devenue sa compagne la plus dévouée car elle était une descendante directe de Susan, son premier corgi, qui était un cadeau de 18 ans alors qu’elle était encore la princesse Elizabeth. “, a déclaré Fordwich.

De nombreux corgis de la reine qu’elle a possédés tout au long de sa vie étaient des descendants directs de Susan.

LE CORGIS DE LA REINE ELIZABETH II SERA SOIGNÉ PAR LE PRINCE ANDREW ET SARAH FERGUSON: RAPPORT

Fordwich a ensuite partagé pourquoi Willow et Elizabeth avaient un lien si étroit.

“Le lien étroit de Willow avec la reine était dû au fait qu’elle était la dernière d’une longue lignée à revenir à ses parents. Sa proximité avec ses parents ne doit jamais être sous-estimée car elle repose maintenant en paix avec eux, et sa sœur, la dernière princesse Margaret, ” dit-elle.

“Avec son père, le roi George VI et sa mère, la reine mère bien-aimée, ils s’appelaient eux-mêmes” nous quatre “. Le prince Philip, son mari, décédé en avril 2021, a maintenant été interné avec eux.”

Selon l’expert royal, certaines des plus grandes passions d’Elizabeth étaient les chiens et les chevaux. Fordwich a partagé qu’il “n’était pas surprenant” que ses deux corgis, ainsi que son poney tombé, aient été impliqués dans son cortège funèbre “étant donné qu’elle a planifié presque tous les aspects de ses funérailles, dans des plans connus sous le nom de London Bridge”.

CORGIS BIEN-AIMÉ DE LA REINE ELIZABETH II : LE PRINCE ANDREW FAIT UN ARRÊT AU PIT AVANT LE SERVICE D’ENTERREMENT

L’histoire préférée de Fordwich impliquant les corgis bien-aimés de la reine était lorsqu’elle a écrit des lettres sous le pseudonyme de son corgis. Elle écrivait de ses chiens aux chiens de son écuyer. Un écuyer est une personne qui assume le rôle d’officier, de serviteur royal ou de chef d’état-major.

“Alexander Armstrong, le présentateur de la BBC, a raconté il y a des années avoir vu des lettres qu’elle avait elle-même écrites”, se souvient Fordwich. “Il a dit que ses lettres de ses corgis étaient” hilarantes, une illustration parfaite du sens de l’humour méchant de la reine “. Il a ajouté qu’il se souvenait avoir “tenu mon ventre, hurlé de rire parce qu’ils étaient méchamment drôles”.

Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital que la reine était très active avec tous ses chiots.

REINE ELIZABETH II: LES FANS PLANIFIENT LA PARADE DE CORGI AU PALAIS DE BUCKINGHAM COMME HOMMAGE

“Comme décrit avec précision dans” The Crown “, la reine était très active avec sa meute et aimait les nourrir elle-même. Quand je dis ” meute “, je veux dire meute. Le plus grand nombre de chiots dont elle s’est occupée à la fois était de 13 !”

Schofield a partagé les sentiments de feu la princesse Diana à propos des corgis de la reine.

“Choquée par le visuel, la princesse Diana les appellerait” le tapis en mouvement “”, a-t-elle déclaré.

“Au fil des ans, un” accident “par l’un des corgis à l’intérieur du palais était un mardi typique. Un nettoyage rapide, et tout allait bien. Les corgis dirigeaient le spectacle. Les nouveaux membres du personnel cachaient des friandises ou des saucisses dans leurs poches. pour gagner les corgis autour de la reine », a poursuivi Schofield.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’experte royale a expliqué qu’elle était très protectrice envers ses corgis et inquiète pour leur avenir. Schofield a noté qu’Elizabeth ne voulait pas avoir un autre corgi après la mort de Willow, car elle ne voulait pas que ses animaux lui survivent.

“Malgré son souhait, le prince Andrew et la princesse Beatrice ont trouvé Muick et Sandy pour la reine. Andrew avait peur pour la santé de son père et pensait que l’idée de chiots pourrait remonter le moral de la reine”, a-t-elle déclaré.

Après la mort de la reine Elizabeth II, le prince William a déclaré que Sandy et Muick seraient “très bien soignés. Pourris gâtés, j’en suis sûr”, dans des images obtenues par Sky News. Les deux corgis seraient pris en charge par le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À la mort de la reine Elizabeth, les fans ont organisé un défilé royal de corgi au palais de Buckingham en son honneur, prévu pour le 9 octobre. L’organisatrice du défilé, Agatha Crerer-Gilbert, a révélé qu’elle prévoyait de rendre hommage à la reine avec un corgi spécial. un événement.

“Pour célébrer la vie de Sa Majesté, nous prévoyons d’organiser des rassemblements de corgi au palais de Buckingham et dans d’autres domaines royaux – Windsor, Sandringham et Balmoral”, a-t-elle déclaré à Metro. “Repose en paix – elle est partie au paradis pour rejoindre tous ses corgis.”