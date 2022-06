La reine Elizabeth fait sa première apparition publique depuis le jubilé de platine pour une cérémonie historique en Écosse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth a fait sa première apparition publique depuis les célébrations de son jubilé de platine début juin.

La monarque britannique régnante a voyagé en train royal pendant la nuit jusqu’à Édimbourg où elle sera basée au palais de Holyroodhouse, sa résidence officielle dans la capitale écossaise.

Lundi, la femme de 96 ans était tout sourire lors de sa comparution pour la cérémonie des clés. Elizabeth, qui souffre de problèmes de mobilité persistants, a limité ses apparitions publiques.

Pour cette occasion; cependant, elle a utilisé une canne lors de la cérémonie où elle a reçu les clés de la ville et accueillie dans «l’ancien et héréditaire royaume d’Écosse». La tradition veut qu’elle les restitue en confiant leur garde aux élus de la ville.

Elle était accompagnée de son plus jeune fils, le prince Edward, et de son épouse Sophie, comtesse de Wessex. Un membre de son entourage tenait un parapluie au-dessus de sa tête.

La visite a eu lieu trois semaines après le jubilé de platine, qui a marqué les 70 ans du monarque sur le trône. Elle n’a fait que quelques apparitions pendant le week-end de vacances de quatre jours, les responsables affirmant qu’elle avait ressenti un certain “inconfort” lors de ces événements.

La reine devrait assister mardi à une cérémonie militaire dans les jardins du palais. Le défilé militaire rendra hommage à son rôle de chef des forces armées britanniques.

Le prince Charles, son fils aîné et héritier du trône, a assumé un rôle public plus important ces derniers mois. Il participait également aux événements en Écosse avec d’autres membres de la famille royale.

En raison des problèmes de mobilité persistants d’Elizabeth, Buckingham Palace a confirmé ses apparitions dans les heures précédentes.

Elizabeth est le monarque le plus ancien du Royaume-Uni, le seul souverain que la plupart des gens aient jamais connu.

Les apparitions publiques de la reine pendant le Jubilé ont été brèves mais symboliques, soulignant trois piliers de son règne : un lien personnel avec le public, des liens étroits avec les forces armées et le soutien au Commonwealth, un groupe de 54 nations ayant d’anciens liens coloniaux avec la Grande-Bretagne.

Robert Lacey, historien royal et conseiller de la série Netflix “The Crown”, pense que le lien entre la famille royale et le public britannique perdurera.

“Il y a une magie dans la royauté. Si vous ne voulez pas l’accepter, c’est à vous de décider”, a-t-il déclaré.

“Mais pour de nombreux Britanniques, le moment magique (est) lorsque la reine ou le prince Charles … se présentent dans votre quartier”, a-t-il déclaré. “Vous êtes touché par une magie – qui n’est plus divine, mais qui représente la communauté – qui dit : ‘Vous comptez, et vous faites partie d’un ensemble plus vaste, une société, une communauté.'”

