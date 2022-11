La reine Elizabeth et Tom Cruise sont devenus amis peu de temps avant sa mort, selon une source: “Ils se sont vraiment bien entendus”

La reine Elizabeth est devenue amie avec Tom Cruise peu de temps avant sa mort.

L’affirmation a été faite par une source qui a allégué que le monarque et la star de “Top Gun: Maverick” “s’étaient vraiment bien entendus” au cours de l’été. L’initié du palais a affirmé que la défunte reine était “ravie” de forger une amitié avec la star de cinéma américaine.

Selon le Sunday Times de Londres, la sexagénaire faisait partie des célébrations du jubilé de platine de la reine, qui marquaient ses 70 ans sur le trône. Cependant, le royal malade souffrait de problèmes de mobilité et ne pouvait pas le voir.

“La reine a fait savoir qu’elle était vraiment déçue de ne pas avoir rencontré Tom au [equine] spectacle, il a donc été invité à faire une visite spéciale du château de Windsor avec tout ce qui lui était destiné », a déclaré l’initié. « Ensuite, seuls les deux ont pris le thé ensemble. Elle aimait le voir, et ils se sont vraiment bien entendus, à tel point qu’elle l’a invité à déjeuner. Il a même été autorisé à voler en hélicoptère.”

LE ROI CHARLES ET LE PRINCE WILLIAM “ONT RENFORCÉ LEUR LIEN” APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH: SOURCE

Le point de vente a affirmé que non seulement la reine avait pris des photos d’elle avec Cruise lors de leur réunion privée, mais qu’il avait également été autorisé à tirer avec un pistolet de cérémonie. La reine aurait donné à son nouveau copain “un traitement VIP complet”.

On pense que le couple devait prévoir un rendez-vous pour le déjeuner. Cependant, la réunion n’a jamais eu lieu. La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Un porte-parole de Buckingham Palace, ainsi que Cruise, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Pendant le jubilé de platine, Cruise a parlé de son admiration pour la reine aux présentateurs Phillip Schofield et Julie Etchingham.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est juste une femme que j’admire beaucoup”, avait-il déclaré à l’époque. “Je pense que c’est quelqu’un qui a une immense dignité et j’admire son dévouement. Ce qu’elle a accompli est historique. Je me souviens juste d’avoir toujours vu des photos d’elle quand j’étais enfant.”

Interrogé sur le respect de l’Amérique pour le monarque, Cruise a répondu: “Pas seulement les Américains, mais le monde connaît la dignité, le dévouement et la gentillesse, c’est ce que j’ai toujours ressenti pour elle.”

Cruise a noté qu’il était “très honoré” d’être invité à participer au concours équin, où il a présenté une performance de la King’s Troop Royal Horse Artillery. Il a également décrit avoir eu une “belle” rencontre avec le mari de la reine, le prince Philip, lors d’un dîner de charité à Buckingham Palace en 2017. Cruise a déclaré que le couple s’était lié par leur amour du vol.

“Il y a eu un moment … nous parlions de pilotes, nous devions parler d’hélicoptères, et il me racontait la merveilleuse histoire de la façon dont il a fait entrer le premier hélicoptère à Buckingham Palace pendant [the queen’s] couronnement », a déclaré Cruise. « Histoire fantastique. J’étais sur le point de dire : ‘J’aimerais faire atterrir un hélicoptère, si jamais tu as besoin d’un hélicoptère, quelqu’un pour venir te chercher, je pense que je pourrais le mettre juste là.'”

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON FONT LA PREMIÈRE APPARITION ENSEMBLE EN SEMAINES

Le duc d’Édimbourg est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans.

Avant la mort de la reine, son petit-fils le prince William et sa femme Kate Middleton ont rejoint Cruise pour la première londonienne de “Top Gun : Maverick” en mai.

William, qui serait un grand fan de l’original de 1986, aurait eu droit à une projection privée de la suite à l’invitation de Cruise avant l’événement. Un porte-parole du prince de Galles, 40 ans, et Cruise n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital à l’époque.

Selon le point de vente, Cruise a passé une grande partie de son temps au Royaume-Uni ces derniers mois. Il a tourné des scènes pour son prochain film “Mission : Impossible – Dead Reckoning Part Two”. Il a été aperçu en train de voler lui-même dans divers endroits du pays.