Les gens se sont rendus à Londres pour rendre hommage à feu la reine Elizabeth II et beaucoup ont choisi de rendre hommage à la défunte reine avec des sandwichs à la marmelade et des peluches Paddington Bear, mais ils ont été invités à s’arrêter.

Depuis la nouvelle du décès de la reine qui a choqué le monde le 8 septembre 2022, des milliers de personnes ont afflué au palais de Buckingham, au château de Windsor et au château de Balmoral pour lui rendre hommage.

Il y a eu beaucoup de fleurs et de gentils messages déposés pour la défunte reine ainsi que des oursons Paddington farcis et des sandwichs à la marmelade, qui sont la collation préférée du personnage fictif du livre pour enfants.

Alors que fait l’ours en peluche dans la collection d’objets apportés à Londres pour honorer la reine ? Cela a à voir avec un sketch diffusé au début de 2022 où la reine Elizabeth II s’est assise pour le thé avec le personnage fictif dans le cadre de son jubilé de platine.

La compte Twitter officiel de l’ours Paddington a même rendu hommage à la reine après sa mort.

“Merci, Madame, pour tout”, a déclaré le message sur Twitter.

Même si le geste est bien intentionné, les parcs royaux ont demandé aux visiteurs de ne pas laisser “d’objets/artefacts non floraux tels que des ours en peluche ou des ballons” dans les parcs.

“Toute forme d’hommage floral est acceptable”, a déclaré le Royal Parks a déclaré dans un communiqué sur leur site internet.

“Dans l’intérêt de la durabilité, nous demandons aux visiteurs de ne déposer que des matériaux organiques ou compostables. Le public sera invité à retirer tous les emballages des hommages floraux et à les placer dans les bacs fournis. Le retrait de l’emballage contribuera à la longévité des fleurs et aider au compostage ultérieur qui commencera entre une semaine et quinze jours après la date des funérailles », poursuit le communiqué.

Le site Web a également déclaré que les bougies ne doivent pas être allumées dans les parcs et que toute bougie allumée “sera éteinte et retirée périodiquement”.

À la mort de la reine Elizabeth II, qui a régné pendant plus de 70 ans, son fils aîné, Charles, est devenu roi. Les funérailles de la reine doivent avoir lieu le 19 septembre.