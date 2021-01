La reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, ont reçu des vaccins contre le Covid-19 samedi, selon Buckingham Palace, un jour après que la Grande-Bretagne a approuvé un troisième vaccin et alors que le pays faisait face à l’une de ses semaines les plus meurtrières depuis le début de la pandémie.

Le couple a été vacciné au château de Windsor, a déclaré le palais dans un communiqué, mais il n’était pas immédiatement clair quel vaccin la reine, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, avaient reçu.

La Grande-Bretagne a commencé son déploiement de vaccination le mois dernier avec l’approbation du vaccin Pfizer-BioNTech. Il a depuis approuvé deux autres vaccins: la semaine dernière, celui développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, et celui de Moderna vendredi.

Une source royale a déclaré que la reine avait décidé de rendre sa vaccination publique pour éviter les inexactitudes et les spéculations. La déclaration du palais a déclaré qu’aucun autre détail ne serait fourni.