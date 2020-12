La reine du Royaume-Uni, la reine Elizabeth II, a récemment perdu son chien Vulcan. Le chien était un croisement entre les races de teckel et de corgi, souvent appelées dorgi.

La cause du décès et l’âge du chien au moment du décès ne sont pas connus. Cependant, des sources ont déclaré que Vulcan est mort à Windsor il y a quelques semaines, signalé Courrier quotidien.

Vulcan avait bien plus de 13 ans, ce qui est considéré comme un bon âge pour sa race. Il était avec la reine depuis 2007.

Cela laisse la reine du Royaume-Uni avec son dernier chien Candy qui appartient également à la même race que Vulcan.

Le rapport indique que ce sera peut-être le Noël le plus solitaire de tous les temps pour la reine qui vient de perdre son chien. Elle passera le festival paisiblement au château de Windsor avec le prince Philip, duc d’Édimbourg, âgé de 99 ans.

On dit que la reine a toujours pris soin de ses chiens et appris à les gérer. La source a déclaré au Daily Mail: « Sa Majesté aime ses chiens et c’est toujours un succès, surtout maintenant. »

Les deux dorgis de la reine, Vulcan et Candy, appartiennent à la famille canine qui a été engendrée lorsque la princesse Margaret’s Dachshund Pipkin a été accouplée au corgi de la reine.

On dit que la reine a toujours essayé de nourrir ses chiens seule.

Auparavant, la reine Elizabeth était célèbre pour ses corgis. Cependant, son dernier corgi Willow a été tué en 2018 après avoir souffert d’un cancer. Après la mort de Willow, c’était la première fois qu’un monarque possédait maintenant un corgi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les chiens de la reine ont vécu avec elle dans ses appartements privés du château de Windsor et du palais de Buckingham.

En 2015, la reine aurait décidé d’arrêter d’élever des chiens car elle ne voulait en laisser aucun à son décès.