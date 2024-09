La reine Elizabeth est intervenue après que Meghan Markle ait réprimandé le jardinier royal

Un expert royal a rappelé un incident au cours duquel feu la reine Elizabeth a dû intervenir après que Meghan Markle s’est mal comportée avec un membre du personnel royal.

Selon Hugo Vickers, les allégations d’intimidation de la duchesse de Sussex ne sont pas surprenantes puisqu’il a partagé un vieil incident au cours duquel Meghan a mal traité le jardinier royal.

Dans un rapport publié par Le temps du dimancheun ancien courtisan a affirmé que pendant leur séjour avec Meghan « il y a eu certainement des moments mauvais, très mauvais, voire psychopathes ».

« J’ai vu des gens se faire mâcher en personne et au téléphone et se sentir comme des conneries », ont-ils ajouté. « C’était une période incroyablement difficile et je suis enclin à lui accorder le bénéfice du doute. Elle a elle-même dit qu’elle était suicidaire à certains moments. »

Partageant son avis sur les allégations, Vickers a déclaré Le Soleil qu’il « n’était pas surpris » après avoir lu le rapport.

« Eh bien, je crains de ne pas être surpris par ces allégations, car même lorsqu’elle était à Windsor, je me souviens avoir entendu de très bonnes sources qu’il y avait des problèmes », a-t-il déclaré.

« Il fut un temps où elle était très impolie envers l’un des jardiniers de Windsor lorsqu’ils étaient à Frogmore Cottage », a poursuivi l’expert.

« Le chef jardinier est allé se plaindre auprès de la reine et elle l’a réprimandée parce qu’elle n’aimait visiblement pas que les gens soient impolis avec le personnel.

« Aucune de ces autres histoires ne m’a surpris. Elle n’est probablement pas très douée avec le personnel ou les personnes qu’elle emploie. C’est juste très peu attrayant.

« Vous devez toujours être très poli avec les gens qui travaillent pour vous, sinon ils risquent d’être très contrariés. »